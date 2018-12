Polizei schnappt Teenager im Peugeot bei Weihnachtsspritztour

Langwedel - Schöne Bescherung: Die Autobahnpolizei Langwedel schnappte am ersten Weihnachtstag zwei Teenager, die ohne Führerschein unterwegs waren.

Zwei Teenager ohne Führerschein haben am Morgen des ersten Weihnachtstages eine Auto-Spritztour unternommen. Die Polizei stoppte sie gegen 4.30 Uhr bei Langwedel auf der Eisseler Landstraße. Die Beamten stellten fest, dass am Steuer ein 15-Jähriger aus Falkensee saß und auf dem Beifahrersitz ein 17-Jähriger aus Langwedel.

Polizei deckt Spritztour auf

Die beiden Jugendlichen waren nach Polizeiangaben vom Dienstag zu der Fahrt aufgebrochen, nachdem sie sich den Autoschlüssel von den Eltern des 17-Jährigen besorgt hatten. Mit der Polizeikontrolle war der unerlaubte Ausflug beendet.

Keiner war natürlich im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Beide wurden an die Eltern des Langwedelers übergeben.

