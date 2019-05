Gute Laune beim Förderverein – just hat man 3 000 Euro für die Diakoniestationen Kirchlinteln und Langwedel bewilligt. Foto: Hustedt

Daverden – Die 136 Mitglieder des Fördervereins für die Diakoniestation Kirchlinteln/Langwedel unterstützen die Stationen und die von ihnen betreuten Patienten in Langwedel und in Kirchlinteln, vor allem bei den sogenannten diakonischen Leistungen. Dazu gehören der pflegerische Mehraufwand und Ausnahmesituationen, aber auch Angehörigengespräche sowie Krisenintervention in akuten Notsituationen, auch Sterbebegleitung, Abschiedsbesuche und Seelsorgegespräche. Dafür hilft der Verein den Stationen mit Spenden, damit die Mitarbeitenden entlastet werden können und mehr Zeit für die genannten Aufgaben haben, als diese durch Pflegegesetz und Krankenkassen erstattet wird. So die Vereinsvorsitzende Ingrid Müller (Kirchlinteln) bei der Mitgliederversammlung im Gemeindehaus Daverden.

„Zeitmangel in der Pflege ist in aller Munde und ein großes Problem. Der Druck auf die Pflegekräfte nimmt immer mehr zu. Bei schwer kranken, sterbenden oder demenzkranken Menschen ist oft mehr Zeit in der Pflege nötig, als abgerechnet werden kann“, erklärte Ingrid Müller.

Dem Förderverein liege sehr daran, durch die finanzielle Unterstützung der Diakoniestation die Leistungen etwas menschlicher und wertvoller zu gestalten. Einig war man sich in der Empörung darüber, dass seitens der Krankenkassen die Leistungen nicht an die tatsächlichen Bedingungen angepasst würden. Es könne nicht sein, dass für Patienten in weit abgelegenen Orten die gleiche Wegepauschale erstattet wird als im dicht besiedelten städtischen Umfeld. Das führe zu Defiziten im Abrechnungsmodus für die Vergütung der Mitarbeiter nach Tariflohn. Der Förderverein sei nicht bereit, für die Kürzungen der Kassen einzustehen.

Der Kassenbericht von Schatzmeisterin Ursula Hogrefe aus Kirchlinteln machte noch einmal die Bedeutung des Fördervereins deutlich: Im Rechnungsjahr 2018 wurden insgesamt 10 000 Euro an die Diakoniestationen weitergeleitet.

Gewählt wurde auch. Neue Beisitzer sind nun Harald Haase aus Langwedel und Michaela Kanz aus Neddenaverbergen. Für die Unterstützung bei den diakonischen Leistungen beschloss die Versammlung, aus den Beiträgen und Spenden 3 000 Euro an die Diakoniestation zu übergeben.

Der Förderverein freut sich immer über neue Mitglieder und Spenden. Der Mindestmitgliedsbeitrag liegt bei zwölf Euro im Jahr. Weitere Infos bekommt man bei der Vorsitzenden Ingrid Müller (Telefon 04237 / 1058), der 2. Vorsitzenden Christine Jägeler (04235 / 2360), in der Diakoniestation Langwedel (04232 / 1843) oder der Diakoniestation Kirchlinteln (04236 / 94 127). Dort sind auch Mitglieds-Formulare erhältlich.

Das Sommerfest des Fördervereins ist am 23. August. Geplant ist eine Schifffahrt (mit Grill-Buffet), die um 18 Uhr in Verden beginnt und hier auch um 21 Uhr endet. Anmeldungen sind bei der Geschäftsstelle der Diakoniestationen in Verden, Domstraße 1 (Telefon 04231 / 90121-11) oder bei allen Fördervereinen der Diakoniestationen im Kirchenkreis Verden möglich. hu