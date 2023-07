Oberschule Langwedel: „Selbstständig, sozial und wertschätzend“

#projektfrieden soll mit jungen Nachfolgern weitergehen

+ © ps Sie geben ihr Projekt weiter (v.l.): Niklas Brandt, Laurenz Gerike, Malte König, Levi Budnick, Leon Meyer, Lehrerin Julia Brandt, Eliza Hepperle, Juliane Dirks, Jo-Anna Hepperle, Lehrer Derik Eicke, Henry Bestvater und Lennox Mildner. © ps

Langwedel – Wenn man mal ganz ehrlich ist, dann gehört das zum guten Ton, jungen Leuten, die die Schule verlassen, mit auf den Weg zu geben: „Ihr habt Spuren hinterlassen.“ Das stimmt ja auch, nur sind die Spuren nicht immer gleich kräftig. Der aktuelle Entlassjahrgang der Oberschule am Goldbach aber hat es in sich, wozu einige Jugendliche noch ein bisschen mehr beigetragen haben als alle anderen:

Das Team von #projektfrieden mit einem Engagement, das nicht nur zeitlich über das normale Schuldasein hinausging, etwa wenn es um das Gedenken für die im Zweiten Weltkrieg zu Tode gebrachten Kleinstkinder von Zwangsarbeiterinnen ging, die Forschungen zu den Soldatengräbern auf dem Daverdener Friedhof oder die erstmalige Beteiligung an der Feier zum Volkstrauertag im vergangenen Jahr.

Die jetzt ehemaligen Zehntklässler hinterlassen also richtig große Fußstapfen. Und in die wollen tatsächlich jüngere Oberschülerinnen und Oberschüler treten. Nachdem sie in den vergangenen Monaten schon öfter bei #projektfrieden hineinfühlten, gab es dieser Tage eine gemeinsame dreitägige Arbeitsfahrt nach Bad Zwischenahn. Mit dabei als betreuende Lehrkräfte: Julia Brandt und Derik Eicke. „Bei der Übergabe der durchgeführten Projekte und Aktionen wurde viel nachgefragt. Es gab noch mal Tipps der Älteren, was gut funktioniert hat und was nicht“, berichtet Derik Eicke im Nachgang.

„Außerdem wurden die verschiedenen Themenfelder auf dem Friedhof – Zwangsarbeiterkinder, Zwangsarbeiter, die drei im Daverdener Holz hingerichteten polnischen jungen Männer, der Soldatenfriedhof – noch mal einzeln besprochen, damit keine Informationen verloren gehen“, so Eicke weiter.

Ein weiteres Thema sei auch der Volkstrauertag 2022 gewesen, den man gemeinsam bewertet hat, weil die Jüngeren, die Nachrücker, sich in diesem Jahr gerne wieder beteiligen, mitgestalten möchten.

„Danach teilte sich die Gruppe noch mal“, berichtet Eicke weiter. Die Älteren formulierten Texte für die Schulhomepage und einen Flyer, um ihre Arbeit der vergangenen zweieinhalb Jahre festzuhalten. Die Jüngeren diskutierten ihre möglichen Beiträge für den Volkstrauertag 2023 und schrieben ein kleines Programm. Auch Musikstücke standen schon im Fokus. Überhaupt gehörte ein gehöriger Anteil der Planung für die Zukunft.

Das neue Team möchte auf jeden Fall die Pflege des Kindergrabes beziehungsweise des Gedenksteins weiterführen und die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ machen. Neu soll ein Aktionstag am „Red Hand Day“ dazukommen, ein Tag an dem Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, aufruft, gegen den Einsatz von Kindersoldatinnen und -soldaten zu protestieren. Dazu soll es eine kleine Ausstellung und einen Abschluss mit einem Politiker oder einer Politikerin geben. Da könnte man auch einen Spendenlauf organisieren, dessen Einnahmen eine Hilfsorganisation zur Unterstützung dieser Kinder erhalten soll, so die Überlegung.

„Für die Älteren war die Fahrt auch ein toller Abschluss ihres #projekt frieden, das in Klasse 7 in einem WPK-Kurs gestartet war“, findet Derik Eicke. „Und ein großes Dankeschön für die jungen Menschen, die zweieinhalb Jahre ein solch spezielles Thema mit viel Herzblut und Freizeit bearbeitet haben.“

Das könnte nun nach der Übergabe so weitergehen, zumal die (inklusive Freizeitprogramm) so bemerkenswert gut über die Bühne ging. „Es ist schön, zu sehen, wie selbstständig, sozial und wertschätzend die Schülerinnen und Schüler miteinander umgehen“, sagt Julia Brandt.