Oberschule am Goldbach stellt sich vor

Von außen kann sich der Neubau der Oberschule schon mehr als gut sehen lassen – im Inneren gibt es allerdings Teile, die immer noch nicht fertig sind. Darum ist der Tag der offenen Tür morgen auch komplett wieder in den alten Gebäuden. Foto: OBS

Langwedel – Für den morgigen Mittwoch, 12. Februar, lädt die Oberschule am Goldbach in Langwedel von 16 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Alle interessierten Eltern, Schülerinnen und Schüler der zukünftigen fünften Klassen haben die Möglichkeit, sich über das Angebot der Schule zu informieren.

Um 16 Uhr begrüßt der Schulleiter Rolf Bartels zusammen mit den Schülersprechern Niklas Speck, Oskar Heine und Lennox Mildner die anwesenden Eltern sowie Schülerinnen und Schüler der jetzigen 4. Klassen in der Mensa der Schule.

Danach werden alle Eltern mit ihren Kindern die verschiedenen Fachbereiche, wie Deutsch, Englisch, Mathematik, Französisch, Geschichte, Kunst und so weiter kennenlernen. „Hier erhalten alle Interessierten einen Einblick, wie wir in diesen Fächern lernen und arbeiten. Natürlich stehen auch die Lehrkräfte für Fragen jederzeit zur Verfügung“, so Schulleiter Rolf Bartels.

Als Jahrgangsleitung werden Yasmin Seebeck und ihr Team darüber hinaus speziell das Lernen in den Jahrgängen 5 und 6 an der Oberschule am Goldbach vorstellen.

„Außerdem steht Frau Seebeck für Fragen gerne zur Verfügung und nimmt Anmeldungen für Hospitationen zukünftiger Schülerinnen und Schüler an“, so Rolf Bartels. „Als fester Bestandteil unserer Arbeit werden unsere Schülerinnen und Schüler im selbstständigen Lernen, im kooperativ-gemeinschaftlichen Arbeiten und im sinnvollen, kompetenten Umgang mit neuen Medien geschult. Aus diesem Grund haben wir die sogenannte Lernzeit eingeführt, in der alle Schülerinnen und Schüler unter Anleitung und mit Hilfestellung zum eigenverantwortlichen Lernen geführt werden.“

In den Hauptfächern gibt es darüber hinaus Kompetenzraster für jede Unterrichtseinheit, in denen die zu erreichenden Ziele dargestellt sind und so den Lernerfolg der Kinder effektiv unterstützten. Außerdem werden alle Klassenräume der neuen Schule mit Aktivdisplays (Computertafeln) ausgestattet sein, die einen modernen und zeitgemäßen Unterricht ermöglichen sollen.

„Um die Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fordern und fördern findet der Unterricht in der Oberschule am Goldbach differenziert nach dem Leistungsstand der Schüler statt. Das bedeutet zum Beispiel, dass speziell zusammengestellte Förder- und Forderpläne für jedes Kind fester Bestandteil unseres Lernens sind. „Jedes Kind hat seine Stärken. Diese zu entdecken und zu fordern ist unsere Aufgabe“, so der Schulleiter. Dieses Prinzip des Förderns und Forderns setzt sich bis zur 10. Klasse fort.

„Außerdem freuen wir uns, dass wir im kommenden Schuljahr 2020/2021 erneut das erfolgreiche Bandklassenprojekt für die zukünftigen Fünftklässler an der Oberschule am Goldbach anbieten werden.“ In der Bandklasse „GoldRock“ erlernen alle Schülerinnen und Schüler im erweiterten Musikunterricht ein Rockinstrument und musizieren miteinander.

Am morgigen Tag der offenen Tür wird der Proberaum geöffnet und die geneigten Besucher können die Bandklasse live erleben. Die Klassenlehrer Hendrik Hellwinkel und Andreas Kowalzik stehen bei Fragen zur Verfügung. Viele weitere Informationen über den Unterricht, über Abschlüsse, das Schulprofil und mehr findet man auf der Homepage www.oberschule-am-goldbach.de.

„Ziel der Oberschule am Goldbach ist es, den Eltern, Schülerinnen und Schüler von Anfang an eine hohe Transparenz zu bieten“, so Rolf Bartels.

Der Tag der offenen Tür und die Präsentationen finden tatsächlich noch einmal im alten Schulgebäude statt.

Leider könne es auch keine Begehung des neuen Gebäudes geben, aber man bietet einen virtuellen Rundgang an.

„Tatsächlich sieht es im Neubau schon sehr wohnlich aus – auch wenn einige Bereiche leider noch immer nicht fertig sind. Wir trösten uns reichlich mit der ausgiebigen Vorfreude“, erklärt Rolf Bartels. jpw