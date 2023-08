Nur halb so viele Gäste wie sonst im Burgbad: Technikschaden und Regenwetter drücken auf die Zahlen

Von: Christian Walter

Die leere Rutsche bei bedecktem Himmel taugt als Symbolbild für die Saison 2023 im Burgbad Langwedel. © Christian Walter

Erst verzögerte ein Technikschaden die Saisoneröffnung im Burgbad Langwedel, dann kam der Juli mit viel Regen. Entsprechend mau fällt nun die Bilanz aus.

Der Sommer 2023 war eh schon durchwachsen, besonders der Juli bot für den Betrieb von Freibädern wahrlich keine guten Rahmenbedingungen, jedenfalls nicht in Niedersachsen und dem Bremer Umland. Der Regen deutlich über dem Soll, die Temperaturen und Sonnenstunden deutlich drunter, auch Gewitter waren dabei – wer denkt dabei schon zuerst an einen Freibadbesuch?

Doch in Langwedel kam noch etwas obendrauf: Der Saisonstart im Burgbad hatte erst einmal warten müssen, als kurz vor der eigentlich angepeilten Öffnung Ende Mai ein Wasserschaden die Elektromotoren der Pumpen im Technikkeller lahmlegte. Erst etwas mehr als einen Monat später, am 29. Juni, ging es nach erfolgter Reparatur dann doch noch los – immerhin konnte man so noch die kompletten Sommerferien mitnehmen.

12.000 Gäste kamen im Sommer 2023 - halb so viele wie sonst

Das Saisonfazit von Schwimmmeister Thomas Becker fällt dementsprechend erwartbar, aber dennoch einigermaßen ernüchternd aus, auch wenn er in seinen nunmehr über 40 Dienstjahren schon so einige schlechte Sommer erlebt hat: „Wir hatten um die 12.000 Gäste, das ist rund die Hälfte von dem, was wir sonst hier haben“, führt er die Zahlen an, die die schwierigen Rahmenbedingungen belegen. „Wenn das Bad im Juni offen gewesen wäre, hätten wir mehr Besucher gehabt.“ Denn da war auch das Wetter noch sommerlich heiß und trocken. In guten Jahren seien es im Burgbad schon mal 30.000 Besucherinnen und Besucher gewesen.

Schwimmmeister Thomas Becker und Britta Meyer, Fachangestellte für Bäderbetriebe. © Christian Walter

Die Sommerferien waren noch nie so schlecht.

Becker zuckt dabei die Schultern, so ein Wetter gibt es immer mal wieder in der Freibadsaison, eines aber hat selbst der erfahrene Langwedeler und frühere Achimer Schwimmmeister in diesem Jahr zum ersten Mal erlebt: „Die Sommerferien waren noch nie so schlecht“, blickt Becker zurück auf die vergangenen Wochen. Wobei es auch in diesem Jahr natürlich Highlights gab wie den Ferienspaß mit 60 Kindern Mitte August, die eine Nacht im Burgbad übernachten durften. „Da war das Wetter mal schön“, sagt Becker, der sich ansonsten zufrieden damit zeigt, dass er und sein Team in den Ferien wieder 40 Kindern das Schwimmen beigebracht haben. „Erfolgreich“, wie er betont.

40 Kinder haben in den Sommerferien im Burgbad schwimmen gelernt. © Christian Walter

Und natürlich freut sich Becker in diesem Jahr ganz generell angesichts des verzögerten Starts durch die in Mitleidenschaft gezogene Technik, dass die Saison im Burgbad nicht komplett – Verzeihung – ins Wasser fallen musste: „Wir sind ja froh, dass wir überhaupt aufmachen konnten.“ Eine längere Öffnung nach hinten raus als Versuch einer Kompensation sei kein Thema gewesen. „Der September ist eh kein starker Monat“, winkt Becker ab. Zumal man damit einer anderen Veranstaltung in die Quere kommen würde, dazu gleich mehr. Und generell sei es in Langwedel immer so, dass man am Tag vor Beginn des Langwedeler Marktes (in diesem Jahr vom 8. bis 10. September) die Saison im Burgbad beende.

Wir waren ganz stolz, dass wir das Bad überhaupt an den Start bekommen haben.

In Bezug auf die erfolgreiche Reparatur der Badtechnik im Juni äußert sich Flecken-Bürgermeister Andreas Brandt ähnlich wie Becker, angesprochen auf die Bilanz aus Sicht der Gemeindeverwaltung: „Das war ja keine so ganz einfache Saison. Wir waren ganz stolz, dass wir das Bad überhaupt an den Start bekommen haben“, fasst es der Bürgermeister zusammen.

Brandt wird am Abend des Donnerstags, 7. September, mit einigen weiteren Gästen im Burgbad vorbeischauen, um nach der Schließung um 17 Uhr an diesem letzten Öffnungstag des Jahres bei einem Grillen dem Team des Bades und der DLRG für ihren Einsatz zu danken.

Keine Badeunfälle, keine Schlägereien

Den ehrenamtlichen Wasserrettern dankt auch Schwimmmeister Thomas Becker ausdrücklich dafür, dass sie regelmäßig bei Bedarf – sprich, wenn besonders viel los war – im Burgbad präsent und zur Stelle waren, sollte ein Notfall eintreten. Das ist in diesem Jahr zum Glück nicht der Fall gewesen, sagt Becker. Das Thema Badeunfälle, oder auch etwaige Schlägereien oder sonstige Vorfälle, wie es sie in diesem Jahr anderswo in Freibädern durchaus gegeben hatte – blickt man etwa nach Berlin – kommentiert der Langwedeler Schwimmmeister mit einem schlichten „Nö. Nix passiert.“

Der neue Ausgang mit dem Drehkreuz direkt zu den Parkplätzen hin ist für die Gäste eine willkommene Abkürzung. © Christian Walter

Das ist bequemer für alle. Die Leute freuen sich darüber.

Passiert ist in diesem Jahr etwas anderes: Das Burgbad hat jetzt einen neuen Ausgang. Durch das große grüne Drehkreuz im Norden des Geländes können Besucherinnen und Besucher nun direkt zum Schotterparkplatz am Burgweg gelangen und sich so den Umweg zurück durch den Kassenbereich und über den Hügel am Eingang sparen. „Das ist bequemer für alle. Die Leute freuen sich darüber“, beschreibt Becker die Reaktionen seiner Badegäste auf die neue Abkürzung, die sie von der Liegewiese direkt zu ihren Autos leitet. „Es passiert hier jedes Jahr was Neues“, sagt der Schwimmmeister. Was 2024 kommt? Steht noch nicht fest. „Wir arbeiten dran.“ Nach dem 7. September geht es ja ohnehin erst mal wieder in die Herbst- und Winterpause – viel Zeit, sich Gedanken über die kommende Saison zu machen.

Am Donnerstag, 7. September, öffnet das Langwedeler Burgbad zum letzten Mal in diesem jahr - von 14 bis 17 Uhr. © Christian Walter

Modellboote fahren am Sonntag, 10. September, in den Becken

Bevor das Wasser allerdings final aus dem Burgbad abgelassen wird, gibt es noch ein Highlight, das nichts mit Baden zu tun hat und das in Langwedel aus den vergangenen Jahren auch schon bekannt ist: Am Sonntag, 10. September, kommen im Rahmen der verschiedensten Aktivitäten rund um den Langwedeler Markt wieder die „Skipper vom Weichelsee“ bei Rotenburg mit ihren Modellbooten ins Burgbad. „Da freuen sich die Leute immer drauf. Andere Bäder machen nach Saisonende Hundeschwimmen, das wollten wir nicht“, sagt Becker und fügt mit einem Grinsen hinzu: „Einer von denen hat U-Boote. Das ist das einzige Mal im Jahr, dass er sie beim Fahren auch sehen kann.“