Noch einmal Erntefest „light“ in Etelsen

Von: Jens-Peter Wenck

Wenn es auch ein abgespecktes Erntefest wird – die Umzugswagen für die Kinder sind wieder im Programm. © -

Etelsen – „Der alte Vorbereitungskreis des jahrelangen Etelser Dorf- und Erntefestes hat beschlossen, auch in diesem Jahr noch einmal am traditionellen Septemberwochenende das Dorf- und Erntefest ähnlich wie im letzten Jahr nur in eingeschränkter Form zu feiern“, meldet Pastor Martin Beckmann.

„Nach Absage des Festwirtes und aufgrund vieler neuer, offener Fragen waren die Hürden zu hoch, um zeitnah ein neues Konzept auf die Beine zu stellen. Ein neuer Vorbereitungskreis soll noch in diesem Jahr mit Blick auf 2023 damit beginnen“, sagt Martin Beckmann, der seit vielen Jahre Ansprechpartner für das Fest am letzten Septemberwochenende ist.

Das Erntefest „light“ bedeutet auch in diesem Jahr, dass die Etelser einen Ernte-Fest-Tag auf dem Dorfland veranstalten werden.

Bereits am Samstagabend, 24. September, um 19.15 Uhr findet wieder der Laternenumzug ab der Etelser Kirche statt, der auf dem Dorfland endet, wo Süßigkeiten, Musik und ein Getränkestand auf die Teilnehmer warten. Bis 22 Uhr wird das Dorfland in eine „Dorfland-Disco openair“ verwandelt.

Am Sonntag, 25. September, treffen sich die Umzugswagen ab 9.15 Uhr ebenfalls an der Etelser Kirche. Zugelassen sind nur Erntewagen von Kindergruppen aus Vereinen, Nachbarschaften und Freundeskreisen im Grundschulalter. Anmeldungen und genauere Infos sind unter anderem bei Ortsbürgermeister Dieter Haase (Telefon 0176 / 327 138 91) sowie im Pfarrbüro (dienstags und donnerstags von 9.30 bis 11.30 Uhr, Telefon 375) erhältlich.

Der Umzug wird begleitet von einem Bläserwagen, der durch Teile des Ortes fährt, um so die Bürger auf den Tag aufmerksam zu machen und zum Dorfland einzuladen. Dort angekommen gibt es für Jung und Alt ein buntes Programm. Um 11 Uhr lädt Pastor Martin Beckmann am besagten Sonntag zu einer kurzen Andacht in Form eines Erntesegens ein. Anschließend geben die Bläser ein kurzes Platzkonzert, bevor DJ Tom für musikalische Unterhaltung sorgt.

Zeitgleich gibt es unter anderem eine Hüpfburg, einen Spielanhänger, eine Zauberin, die sich unter die Feiernden mischt sowie ein kleines Karussell. Bratwurst, Pommes, Käsespieße, Wein und andere Getränke, Kaffee und Kuchen, Eis und Waffeln sind zu haben, können im Sitzen oder an Stehtischen verputzt werden, Gelegenheit zu Gesprächen und Begegnungen wird es reichlich geben. „Jeder ist herzlich eingeladen“, so die Erntefest-Tag-Organisatoren. jpw