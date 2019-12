Völkersen – Sehr viel zu lachen werden die Besucher der Aufführungen des neuen Bühnenstücks garantiert haben. Einen anderen Schluss lassen die laufenden Proben des Theatervereins „Völkser Platt“ für die kommende Saison gar nicht zu.

Für Spielleiter Jörg Meyer ist es immer eine schwere Entscheidung, das passende Stück für das Publikum zu finden. Dabei weiß er auch oft nicht, wie viele Darstellerinnen oder Darsteller er zur Verfügung hat. Doch Meyer ist überzeugt, mit „Nix Geld, nix Liebe“, ein Schwank in drei Akten von Erich Koch, den richtigen Griff getan zu haben.

Bei den Aufführungen mit der Premiere am Freitag, 31. Januar 2020, wird auf der Bühne ordentlich was los sein, denn in der Komödie treten fünf Frauen und fünf Männer auf. Neben altbekannten Laiendarstellern werden auch neue Gesichter zu sehen sein. Peter Vogel gibt sein Debüt. Erstmals für die Völkser in Aktion tritt auch Jens Sarrasch. Der ist allerdings fast schon ein Profi, denn er spielte bereits auf der Theaterbühne in Holtum/Marsch und vor zwei Jahren auch bei den Verdener Domfestspielen.

Im Mittelpunkt von „Nix Geld, nix Liebe“ steht der leidgeprüfte Ehemann Willi Mammut, gespielt von Uwe Behrmann, der seit Jahren zum Ensemble gehört und auch auf der Daverdener Freilichtbühne schon zu bewundern war. Mammut freut sich auf einen ruhigen Abend, während sich die restliche Familie auf die Generalprobe eines Dramas vorbereitet. In der benachbarten Wirtschaft ist die Bühne allerdings sehr beengt, so dass die Darsteller schon in ihren Kostümen aus dem Haus gehen.

Und das sind eine ganze Menge. Willis Ehefrau Ruth Mammut wird von Linda Strepkowski gespielt, Sohn Gerd von Peter Vogel. Die ungeliebte Schwägerin Hedwig Zicke (Heike Volk) macht ihrem Namen alle Ehre. Willis Freund Georg Würmer (Jens Sarrasch) und dessen Ehefrau Julia Würmer (Stefanie Bokeloh-Brischke) mischen ebenfalls mit. Auch Opa Rudi, in dessen Rolle Routinier Reinhard Körte schlüpft, und Oma Rose, die von der ebenfalls bühnenerfahrenen Erika Schorling dargestellt wird, machen das Lustspiel zu einem Vergnügen.

Plötzlich knacken Willi und sein Freund Georg den Jackpott und nichts ist mehr wie zuvor. Um ihre Frauen nicht in zu große Versuchung zu führen, behaupten sie, Georg habe vergessen, den Lottoschein abzugeben. Nun bekommen sie die Verachtung ihrer gesamten Umgebung zu spüren, die Frauen wollen sich scheiden lassen.

Bürgermeister Robert (Erhard Kettenburg), der Regie bei dem ganzen Drama führt, ist pleite. Deshalb wendet sich auch Tamara Molotow (Jana Wöhler), die hoffte, er würde ihr ein Wellnesshotel bauen, von ihm ab.

Es entwickeln sich ungeahnte Szenen auf der Bühne, die aber hier natürlich nicht verraten werden. Bis zur Premiere Ende Januar werden Regisseur Jörg Meyer und seine Regieassistentin Ilse Meinken beim „Feinjustieren“ der Aufführung und der Akteure noch einiges zu tun haben. Noch wird in Völkersen geprobt, jedoch schon Mitte Dezember zieht die Truppe in das Waller Dörpshus um.

Eintrittskarten für alle Vorstellungen gibt es am Sonntag, 8. Dezember, von 15 bis 17 Uhr im Landgasthaus „Grashoff‘s“ in Völkersen. Und am Montag, 9. Dezember, von 18 bis 19 Uhr in „Silvis Grillrestaurant“ in Walle. Anschließend können Tickets bei Reinhard Körte, Telefon 04232/1342, bestellt werden. hu