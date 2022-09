NIEDERSACHSENWAHL 2022 Hella Bachmann will für die CDU nach Hannover

„Ich weiß, was du hast. Und ich werde es bekommen.“ Hella Bachmann und Nike, die liebenswürdige Terrierdame des Hauses, die auf ihr Leckerli lauert. © Wenck

Hagen-Grinden – Dass sie heute Politik macht: „Eigentlich Zufall“, sagt Hella Bachmann. Sicher, das war schon Thema zuhause. Die Eltern haben immer CDU gewählt, hatten aber nie irgendwelche Posten oder Ämter. Dann kam der Tag, an dem die 17-jährige Hella Bachmann zu Kafu (so hieß damals der heutige Penny) fuhr, um für ihre jüngere Schwester Brötchen zu holen.

„Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Hab’ ich sonst nie.“

Vor dem Supermarkt stand eine Truppe der Jungen Union (JU), machte Wahlwerbung. Man kam ins Gespräch. Ob sie nicht beim nächsten JU-Treffen dabei sein wollte? „Joah, kann man sich ja mal antun“, habe sie damals gedacht. Sie landete in der Kreisvorstandssitzung der JU bei Wilhelm Hogrefe beziehungsweise im Zimmer von dessen Tochter Rini. Ihr schräg gegenüber saß ein junger Mann. Marco Bachmann. „Vier Wochen später waren wir ein Paar.“ Das sind sie heute noch.

Nach der Sitzung luden die Hogrefes zum Abendbrot ein, Wilhelm Hogrefe bedankte sich beim Parteinachwuchs für die Hilfe im Landtagswahlkampf ... Hella B. fühlte sich wohl, blieb dabei – und kandidiert im Jahr 2022 selbst für den Niedersächsischen Landtag in Hannover.

Zurück ins Jahr 1994. „Wer bei drei nicht auf den Bäumen ist, der hat einen Posten“, in ihrem Fall mit 17 den der Vorsitzenden der Jungen Union im Flecken Langwedel. Mit 19 Jahren wird Hella Beckröge direkt in den Ortsrat Etelsen und den Gemeinderat gewählt. „Ich war total euphorisch, motiviert was zu bewegen.“ Und sie landet auf dem Boden der politischen Tatsachen, der bereits auf kommunaler Ebene ganz schön hart sein kann. Bis gute Ideen zu einer Entscheidung, einem Beschluss werden – und dann tatsächlich umgesetzt werden können ... das dauert. Teilweise Jahre. Unglaublich, ist aber so.

Sie macht Abitur, eine Ausbildung zur Groß- und Einzelhandelskauffrau, geht in den Außendienst und verkauft: „Bier. Von Bad Sachsa bis Buxtehude.“

Die Politik hat da längst Pause. 2001 heiraten Hella und Marco Bachmann, ziehen auf den Hof ihrer Großeltern in Hagen-Grinden, ein Pferdebetrieb. Sie habe sich schon mit 15 Jahren bei Opa mit um die Pferde gekümmert, erzählt Hella Bachmann. Sie übernimmt den Betrieb, der 2004 Pferdepension wird. 2008 übernimmt Marco Bachmann von den -Schwiegereltern das Hotel Schlossgarten in Etelsen.

Ganz ehrlich: Der Hof, das Hotel, zwei kleine Kinder – da hat Mensch genug zu tun. „Wochenende? Was ist das?“, sagt Hella Bachmann.

Zeit für Politik? Seit 28 Jahren ist sie in der CDU. „Da war ich nie so ganz raus.“ Seit ein paar Jahren ist Bachmann schon wieder im Vorstand des Gemeindeverbandes. „Mitgliederbeauftragte“. Die Kinder sind jetzt 15 und 17 Jahre alt und selbstständig. Einmal am Tag, da kommt immer noch die ganze Familie zusammen. Am liebsten in der Kommandozentrale, der Küche. Aber die Zeit war für Hella Bachmann reif, für den Ortsrat und den Kreistag zu kandieren. Für den Gemeinderat nicht, da ist schon Ehemann Marco Bachmann als CDU-Fraktionsvorsitzender aktiv. Der guckt an diesem Morgen mal eben aus der Küche auf die Terrasse: „Ah. Herrenbesuch.“

Hella Bachmann wurde mit gehörig Stimmen in den Ortsrat und den Kreistag gewählt. Zum Kreistag sagt sie: „Superwichtig. Macht Spaß.“ Außerdem ging für die ohnehin gut vernetzte Etelserin noch so manche Tür mehr auf.

So wie die für die Landtagskandidatur. „Als die Anfrage kam, habe ich zwei Tage drüber nachgedacht.“ Ergebnis: „Einfach machen.“ Jetzt kommt langsam Fahrt in die sonst so unaufgeregte Frau, die unbedingt nach Hannover will. „Im Landtag sind zu viele Berufspolitiker. Da nehm’ ich meine eigene Fraktion gar nicht aus.“ Vom Kreißsaal in den Hörsaal und von da in den Plenarsaal, so komme ihr das vor. Da hätten doch etliche die Bodenhaftung verloren. In Hannover, in Berlin und in Brüssel. Man habe „einen Fachkräftemangel in der Politik“ und nicht nur in der Wirtschaft. Nach ihrer Selbsteinschätzung gefragt, kommt: „Ich bin offen, gehe gern auf Leute zu.“ Sie ist Netzwerk- und Brückenbauerin, egal wo. „Und ich bin auch immer neugierig.“

Einer ihrer Themenschwerpunkte: Bildung und Ausbildung. Schon lange vor ihrer Kandidatur hat Bachmann das Praktikumskataster angeschoben. In dem sind Betriebe aufgenommen, die Schülerinnen und Schüler als Praktikanten nehmen, die in der Regel auch ausbilden. Damit die jungen Leute in der Region bleiben können, die Betriebe selbst bekannt werden. Was in Langwedel angefangen hat, zieht Kreise, findet andernorts Nachahmung.

„Ich finde schon, man muss erst einmal gucken, was man selber tun kann. Man kann nicht alles von oben verordnen oder anordnen.“ Da sollten dann alle mit anpacken und erkennen: „Jetzt hast du aber selbst auch ‘ne Verantwortung.“ Spätestens nach ihren diversen Praktika im Wahlkampf steht für Hella Bachmann fest: „Wir müssen mehr Leute in die Pflege kriegen. Und zwar vernünftig bezahlt.“ Da könnte eine einjährige Pflegehelfer/innenausbildung eine Möglichkeit sein.

Was ist mit Umwelt und Landwirtschaft? „Klar. 100 Prozent. Ich komme ja aus der Landwirtschaft.“ Letzteres sei ein komplexes und kompliziertes Thema. „Die Landwirte haben null Planungssicherheit. Alle sind da am Verzweifeln. Und das wird von Jahr zu Jahr schlimmer.“ Von Brüssel fühlen sich die Landwirte malträtiert. Der eigene Landwirtschaftsminister in Berlin, der doch eigentlich helfen sollte, arbeite gegen die Bauern. Dazu kämen die hohen Erwartungen der Verbraucher, „die viele dann an der Ladentheke gleich wieder abgeben“, weil günstig eingekauft werden soll. „Grün muss man sich leisten können.“

Viele Menschen, so ihre konkrete Erfahrung, treibe die Frage um: „Kriege ich im Winter die Bude warm?“ Früher gab es Christdemokraten, die mochten erneuerbare Energien nicht mit der Kneifzange anfassen. Für die jüngere Generation und Hella Bachmann ist das kein Problem. Auf dem Pferdestall in Hagen-Grinden ist Fotovoltaik. Überhaupt seien die Erneuerbaren „eine Möglichkeit, Wertschöpfung in der Region zu lassen“. Biogas sei viel besser als sein Ruf, Fotovoltaik an der Autobahn als Lärmschutzwand eine gute Idee.

Der Weiterbetrieb von sicheren Atomkraftwerken sei in der aktuellen Situation kein Problem. „Wir sollten nutzen, was geht.“

Aktuell nutzt Nike die Gelegenheit. Die Parson Russelhündin durfte mit auf die Bank und wurde die ganze Zeit gekrault. „Sie sollte bei uns auf dem Hof die große Rattenjägerin werden“, lacht Hella Bachmann. Nike hatte andere Pläne. Und kriegt das erhoffte Leckerli.