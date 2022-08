Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers beim Sommerfest der Seniorenunion in Daverden

Der Kreisvorsitzende Bernd Anders (li.) verfolgte mit den Mitgliedern den Ausführungen von Reinhold Hilbers. Und beim Thema Wohnungsbau gab es Diskussionsbedarf. © Leeske

Daverden – „Wir müssen uns Pflege leisten können. Wir brauchen das Landespflegegeld, damit wir im Alter nicht zum Sozialfall werden“, gab CDU-Landtagskandidatin Hella Bachmann dem niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) mit auf den Weg in die Landeshauptstadt Hannover.Hilbers kam auf Einladung des Vorsitzenden der Seniorenunion, Bernd Anders, nach Daverden ins Waldschlößchen zum Sommerfest der älteren Christdemokraten im Landkreis Verden, und das ehemalige Mitglied des Landtages, Jan Ahlers, sorgte als Musiker für Stimmung im Waldschlößchen.

Die Landtagskandidatin nutzte die Gelegenheit, dem Schatzmeister des Landes Niedersachsen von ihren Erfahrungen in der Pflege während ihres Praktikums in der Hubertus Residenz in Etelsen und dem dringenden Finanzbedarf in diesem Bereich zu berichten.

„Jemand, der sein ganzes Leben gearbeitet hat, darf nicht zum Empfänger von Transferleistungen werden“, reagierte Hilbers. Dieses Menschenbild sei ein Kernpunkt des christdemokratischen Leitbildes, so seine Ansicht. „Wir dürfen die Menschen im Alter nicht hängen lassen. Das Landespflegegeld packen wir als CDU an“, stellte er in Aussicht. Die neue Landesregierung müsse unbedingt einen Weg finden, Haushaltsmittel dafür bereitzustellen, trotz der aktuellen Krisen und deren Herausforderungen.

Der Finanzpolitiker aus der Grafschaft Bentheim sprach noch viele andere Themen an. Beim Punkt Wohnungsbau gab es dann noch Diskussionsbedarf. Kreistagsmitglied Bodo Becker (CDU) aus Oyten sprach die Probleme mit einem Achimer Wohnungsbauprojekt mit 24 Wohnungen an. „Wir haben unglaubliche Finanzierungsprobleme, weil die KfW ständig innerhalb von Tagen die Spielregeln ändert“, so Becker. „Das Förderchaos bei der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) verursacht die Bundesregierung“, meinte Hilbers und berichtete als Aufsichtsrat der KfW vom Austausch mit dem zuständigen Minister Robert Habeck (Grüne).

Habeck habe gehofft, die umgestalteten Förderprogramme für den Wohnungsbau wenigstens einige Monate am Markt lassen zu können. Nach wenigen Tagen habe die KfW die kalkulierten Zinssätze nicht halten können. Schon bleibe der kommunale Wohnungsbau auf der Strecke, so Beckers Darstellung, die er an diesem Nachmittag noch mit weiteren Details unterlegte.

„Je mehr Wohnungen gebaut werden, desto besser ist das für die Mieter“, sagte Hilbers weiter. Daher sollten unbedingt die kommunalen Wohnbaugesellschaften mit direkten Förderungen gestärkt werden.

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers und Landtagskandidatin Hella Bachmann waren bei der Seniorenunion zu Gast. © Leeske

„Mit einer neuen Landeswohnbaugesellschaft, wie Bauminister Olaf Lies (SPD) sie will, wird keine einzige neue Wohnung entstehen“, so Hilbers weiter.

Auch die Baustandards sollten entrümpelt werden, damit beispielsweise nicht ein teurer Fahrstuhl gebaut werden muss, der aber wegen der hohen Betriebskosten von den Bewohnern später stillgelegt würde.

Außerdem sprach der Finanzminister die hohe Inflation an, weshalb die Neuverschuldung des Landes Niedersachsen mit ihm nicht zu machen sei. „Höhere Staatsverschuldung heizt die Inflation noch mehr an“, stellte er fest. lee