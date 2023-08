Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner bei der Senioren-Union in Daverden

Bernd Anders (v.r.), Landtagsabgeordneter Eike Holsten (2.v.r.) und Hella Bachmann begrüßten Sebastian Lechner (l.) im Daverdener Waldschlösschen. © Leeske

Daverden – Die Gesundheitsversorgung und die Pflege waren inhaltliche Schwerpunkte beim Sommerfest der Kreissenioren-Union mit dem Hauptredner Sebastian Lechner. Der Landesvorsitzende der CDU betonte, dass eine flächendeckende Versorgung durch die Krankenhäuser und in der Pflege weiterhin sichergestellt werden müsse.

„Ich habe großen Respekt vor dem, was die Menschen jeden Tag in der Pflege leisten“, sagte Lechner, als er über sein Kurzpraktikum bei einem Pflegedienst berichtete. Zuvor hatten ihn der Kreisvorsitzende der Senioren-Union Bernd Anders und die CDU-Kreisvorsitzende Hella Bachmann vor über 60 Christdemokraten in Daverdens Waldschlösschen begrüßt. Lechner forderte einen niederschwelligen Einstieg in den Pflegeberuf mit einer einjährigen Pflegehelferausbildung. „Nur in Niedersachsen gibt es das nicht. Dazu wollen wir im Landtag eine Initiative einbringen“, sagte der Oppositionsführer im Niedersächsischen Landtag.

Deutlich kritischer äußerte Lechner sich zur Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD). So sollen nach diesen Plänen 60 Krankenhäuser in Niedersachsen auf ein Gesundheitszentrum zurückgestuft werden und nur noch drei Kliniken das volle Angebot der Gesundheitsversorgung vorhalten. „Wir brauchen eine flächendeckende Struktur im Gesundheitssystem, und der Bund soll dem Land hierbei die Planung überlassen“, forderte der Landespolitiker von der Bundesregierung.

Grundvoraussetzung für die Finanzierung dieses kostspieligen Systems sei eine starke Wirtschaft, um genügend Steueraufkommen zu haben. Deswegen wolle der Christdemokrat aus Neustadt am Rübenberge private Investitionen steuerlich entlasten.

Bezüglich der Krankenhausfinanzierung meldete sich der Verdener Unternehmerpräsident Wolfgang Reichelt zu Wort und berichtete von dem Förderverein für der Aller-Weser-Klinik. „Wir müssen uns selber an die Nase fassen, was wir tun können“, sagte der Unternehmer aus Verden und verwies auf 160 000 Euro, die der Verein bereits an das Krankenhaus gespendet habe. „Einzelne Unternehmer haben bis zu 10 000 Euro gegeben“, so Reichelt. Weiter sei die Kardiologie ein wichtiges Steckenpferd für das Krankenhaus Verden mit über 2 000 Behandlungen im Jahr. Reichelt betonte, dass auch das private Engagement im Gesundheitssystem wichtig sei und nicht immer nur von der Politik gefordert werden dürfe. Schließlich seien die Herausforderungen angesichts der Kostensteigerungen in diesem Bereich besonders groß. „Wenn Sie einen Herzinfarkt haben, müssen Sie schnell in eine Klinik. Sonst ist es zu spät“, warb er ebenfalls für eine flächendeckende Versorgung im ländlichen Raum.

Anschließend kommentierte Lechner noch den politischen Mitbewerber am rechten Rand des politischen Spektrums und nannte das viel beachtete Sommerinterview seines Bundesvorsitzenden Friedrich Merz in Teilen unglücklich. „Ich will es klipp und klar sagen. Mit mir als Landesvorsitzenden wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben“, wurde er deutlich. Die AfD sei keine normale Partei, weil dort schon längst rechtsextreme Kräfte das Ruder übernommen hätten. Als früherer innenpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion habe er durch die parlamentarische Vertretung in den Sicherheitsgremien des Landes tiefe Einblicke in diese Partei bekommen. „Die AfD will die Europäische Union auflösen und aus der Nato austreten. Dann sind wir dem Aggressor des Ukrainekriegs vollkommen ausgeliefert“, sagte er.

Zahlreiche Mitglieder der Senioren-Union kamen im Waldschlösschen zusammen. © Leeske

Die bürgerlichen Parteien seien hingegen die Wächter der Demokratie. Er legte selbst Altkanzler Kohl in die Waagschale in diesem Zusammenhang. „Helmut Kohl würde eine Zusammenarbeit seiner CDU mit der AfD nie zulassen“, sagte der 42-Jährige.

Als neuer Vorsitzender der Christdemokraten in Niedersachsen wolle er mit einem neuem Politikstil das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen, um den radikalen Kräften auch im Norden das Protestpotenzial abzugraben. „Wir müssen neue Antworten finden und die Menschen bei den Entscheidungen mitnehmen“, kündigte Lechner verheißungsvoll an.

Nach der schweren politischen Kost nutzen die Senioren der CDU die Gelegenheit, noch ein wenig zu feiern – zu dem Lied frei nach Drafi Deutscher „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Union nicht“.

Dabei gab Lechner zusammen mit Entertainer Jan Ahlers natürlich mittels Percussions den Takt vor.

Von Henning Leeske