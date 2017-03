„Nicht perfekt, aber nah dran“

Daverden - „Bei uns herrscht viel Bewegung ohne Kanten mit Rundungen. Und das ist gut so. Es bedarf viel Arbeit, die sich aber lohnt“, meinte Abteilungsleiter Dirk Kühl am Montagabend auf der Versammlung der Handballer des TSV Daverden im „Antiochia“.

Kühl sprach in diesem Zusammenhang die hervorragende Kooperation mit dem TSV Völkersen und dem TSV Walle in Sachen Jugend-Mannschaftsspielgemeinschaft an (JMSG), ohne die sich der Spielbetrieb im Jugendbereich immer schwieriger aufrecht erhalten ließe. Dank JMSG hat man jede Altersklasse besetzt – bis auf die männliche A-Jugend.

Den größten Erfolg bei den Nachwuchshandballern fuhr die weiblichen A-Jugend ein: der Gewinn der Meisterschaft in der Regionsoberliga. „Wir tun was für die Jugend“, so Kühls zufriedene Analyse.

Ein Wermutstropfen ist allerdings, dass der bewährte Jugendwart Hermann Steffens nicht mehr in dieser Funktion an Bord ist, sondern künftig das Amt des stellvertretenden Abteilungsleiters bekleidet.

Für den umtriebigen Steffens wurde aber Dirk Dygas („Ich gehe da voller Elan ran“) als Jugendwart gewonnen, der von Nicole Meyer, Ulrike Meyer-Penczek sowie Ute Hellwinkel unterstützt wird.

„Dirk ist quasi der Administrator, während wir drei die ausführende Gewalt sind“, gab Ute Hellwinkel schmunzelnd zu verstehen. Sie gab zudem zu Protokoll, wie toll das Handballcamp im vergangenen Jahr gelaufen ist. Eine Fortsetzung in 2017 sei denkbar, aber noch längst nicht in trockenen Tüchern.

Auf Umfragebögen hatte man die Zufriedenheit der Nachwuchshandballer im TSV abgefragt. Nach 86 Rückmeldungen kam man zu dem Zufriedenheitsbefund: „Nicht perfekt, aber nahe dran“.

Im Seniorenbereich freut sich die Abteilung über vier Herrenmannschaften sowie zwei Damenteams. Dabei konnten die ersten beiden Herrenteams mit dem Aufstieg einen besonderen Erfolg verbuchen.

Für einige Ämter wurden (jeweils bei einstimmiger Wahl) neue Amtsträger gewählt. Julia Hellwinkel löst als neue Passwartin Sascha König ab. Allerdings konnte das Amt des Schiedsrichterwartes, das Ralf Vogts nach 37 Jahren aufgab, nicht neu besetzt werden. „Mein Herz hängt am Daverdener Handball“, so Vogts. Auf dem Posten des Schiedsrichterwarts kann sich Abteilungsleiter Kühl zukünftig sehr wohl auch ein Team vorstellen.

Als Vertreter des Gesamtvereins nahm Gerd Depke an der Sitzung teil, der die positiven Berichte wohlwollend zur Kenntnis. „Es zeichnet den TSV Daverden aus, dass alle zusammenarbeiten“, so Depke, der auf die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins am Freitag um 20 Uhr im Vereinsheim hinwies.

Vorfreude herrscht jetzt schon auf das 40. Grün-Weiße Wochenende vom 16. bis 18. Juni sowie auf den Vereinsball am 11. November im Gasthaus Klenke. Um exakt 21.44 schloss Dirk Kühl die Sitzung und freute sich über eine „geile Sparte“. Dem ist nichts hinzuzufügen. J bjl