Neuer Schiedsmann in Langwedel: „Ich weiß, worauf ich mich einlasse“

Von: Jens-Peter Wenck

Axel Junge (Mitte) wurde gestern im Langwedeler Rathaus als neuer Schiedsmann vorgestellt. Mit dabei (v.li.) Ordnungsamtsleiter Frank-Peter Adam, Christel Kohle, Theda Henken und Bürgermeister Andreas Brandt. © Wenck

Langwedel – „Wir begrüßen hier heute einen starken Mann, der zwei starke Frauen ablöst“, sagte gestern Vormittag ein nach eigenen Angaben „rundum glücklicher“ Bürgermeister Andreas Brandt. Der Anlass: Axel Junge wurde als neuer 1. Schiedsmann offiziell vorgestellt, die beiden bisherigen Schiedsfrauen Christel Kohle und Theda Henken verabschiedet.

„Auf alle Fälle haben wir da einen Mann, der für bestimmte Fälle starke Nerven braucht“, befand Christel Kohle, die seit 2006 bis zum Juli dieses Jahres in Langwedel tätig war. „Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Ich freue mich darauf und hoffe die erfolgreiche Arbeit meiner Vorgängerinnen fortsetzen zu können“, so Junge. Der 62-Jährige ist relativ frisch im Unruhestand, war vorher 1. Gemeinderat in Oyten und in dieser Funktion via Ordnungsamt auch mit den Schiedsfällen in der Gemeinde Oyten in Kontakt.

„Wir sind froh, dass sich ein absoluter Fachmann beworben hatte. Eine ideale Besetzung“, so Bürgermeister Brandt. Nach Aufrufen in der lokalen Presse habe sich nun auch eine Bewerberin für den Posten der stellvertretenden Schiedsfrau beworben, ebenfalls vom Fach, weil vor ihrer Pensionierung bei einer Kreisverwaltung beschäftigt. Sollte der Gemeinderat (und wer wollte das bezweifeln) der Bewerbung zustimmen, würden der Flecken Langwedel dem Amtsgericht Verden den erhofften zweiten Vorschlag zur Berufung einer Schiedsperson für den Flecken machen können.

Wobei Teamarbeit im Schiedsamt von sehr großen Vorteil ist, wie auch Theda Henken betonte, die nach zwölf Jahren im Amt ihren Rücktritt eingereicht hatte.

Kohle und Henken haben im Laufe der Jahre viele Fälle abgearbeitet. Vor allem Nachbarschaftsangelegenheiten. „Anfangs viel Bäume, Büsche, Hecken, Unkraut“, erinnert sich Christel Kohle. „Im Laufe der Zeit hat sich das gewandelt.“ Da seien mehr Fälle zum Beispiel aus den Bereichen Lärm und Grillen aufgetaucht.

„Wir haben uns beide mehr auf Tür- und Angelgeschäfte spezialisiert“, erzählt die Ex-Schiedsfrau Kohle. 20, 30 pro Jahr mögen es gewesen sein. „Wir sind selbstbewusster geworden“, fügt Theda Henken an. Im Klartext heißt das: Ist ein Problem an die Schiedsfrauen herangetragen worden, sind sie erst einmal zu den Menschen hingefahren und haben mit ihnen gesprochen. „Da ist dann mehr Nähe da“, erläutert Kohle. Liegt erst einmal ein formeller Antrag auf ein Schiedsgespräch vor, ist das anberaumt, „dann sind die Fronten schon da.“

Und viele Kontrahenten erwarteten von der Schiedsstelle einen Urteilsspruch. Den die Schiedsleute aber nicht fällen. Sie sind dazu da, möglichst eine Einigung herzustellen, die dann gegebenenfalls auch rechtlich verbindlich in einem Protokoll niederzulegen.

Die beiden ehemaligen Schiedsfrauen finden aber, dass sie mit ihren Tür- und Angelgeschäften viel mehr und schnellere Einigungen hinbekommen haben. Auch wenn sich dass dann negativ für ihre Statistik der bearbeiteten Fälle niedergeschlagen haben sollte. Eine große Erkenntnis bleibt: „Die Leute reden viel zu wenig miteinander. Es gibt viel zu wenig Kommunikation“, so die Erfahrung von Christel Kohle.

Statt den Nachbarn oder die Nachbarin direkt anzusprechen – weil man sich nicht traut oder weil man glaubt, ein schlechtes bis gar kein Verhältnis zu haben – erfolgt der Beschwerdeanruf im Rathaus oder direkt bei den Schiedsleuten.

„Haben Sie denn schon mit ihrem Nachbarn gesprochen?“, sei eine wichtige Frage, so Christel Kohle. „Schreiben Sie ihm doch einen netten Brief“, hätten sie oft vorgeschlagen, berichtet Theda Henken. „Und dann hat das geklappt. Ganz, ganz oft.“

Die Schiedsfrauen haben „viele Probleme gelöst und der Gemeindeverwaltung viel Arbeit erspart“, sagt Bürgermeister Andreas Brandt. Die allerwenigsten Fälle, die Kohle und Henken betreut haben, sind vor dem Amtsgericht gelandet. Genauso soll ein Schiedsamt wirken.

Die Gemeinde stellt auch dem neuen Schiedsmann und der erwarteten Stellvertreterin ein Büro im Rathaus zur Verfügung, zahlt eine kleine Aufwandsentschädigung.

Eine regelmäßige Sprechstunde hat es coronabedingt nicht mehr gegeben. Aber Axel Junge ist zuversichtlich, dass sich bald wieder etwas einrichten lässt. Bis dahin erreichen den neuen Langwedeler Schiedsmann Nachrichten, die Hilfesuchende im Rathaus im Ordnungsamt hinterlassen (Telefon 04232 / 3912 oder 3913) oder per E-Mail an schiedsamt@langwedel.de senden.