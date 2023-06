Neuer Roman von Jutta Winter aus Etelsen

Von: Jens-Peter Wenck

Jutta Winters neuer historischer Roman trägt den Titel „Nie wieder Krieg“ - und dreht sich um die heute weitgehend unbekannte Frauenrechtlerin und Pazifistin Constanze Hallgarten. © Wenck

Etelsen – Von Constanze Hallgarten gibt es heute nicht mehr viele Fotos. Jutta Winter hat aber in einem Antiquariat über das Internet die Biografie „Als Pazifistin in Deutschland“ auftreiben können. 1956 ist das Büchlein erschienen. Um Constanze Hallgarten dreht sich der neue historische Roman von Jutta Winter. „Wieder eine starke Frau“, sagt die Autorin aus Etelsen lächelnd.

Frauen, die sich eingesetzt haben, etwas bewegt haben, sind die zentralen Figuren in ihren Büchern. Über die Auseinandersetzung mit Anita Augspurg kam Jutta Winter auf ihre nächste Titelfigur.

Constanze Hallgarten, geboren 1881, war eine, wie man früher sagte, gutverheiratete Frau, wohnte mit Mann und Familie im damals schon feinen München-Bogenhausen. Hallgarten begann sich nach dem Ersten Weltkrieg, durchaus nicht immer im Einvernehmen mit ihrem Ehemann (so Jutta Winter), politisch zu engagieren. Was auch in der gut betuchten Bogenhausener Gesellschaft nicht gut ankam. Sie war 1919 Leiterin der Münchner Gruppe der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, engagierte sich im Völkerbund.

Hallgarten mag laut Biografie nicht in der Herde mitlaufen und sich gedankenlos Traditionen unterordnen. Das ändert sich im Laufe der Jahre nicht, noch Anfang der 30er-Jahre des 20. Jahrhunderts organisiert sie Friedenskundgebungen.

Einen Vorteil hat die feine und reiche Münchener Gesellschaft dann aber doch: Constanze Hallgarten kennt eine Reihe von Persönlichkeiten, hat selbst einen Namen.

Jutta Winter nennt etwa Ludwig Thoma, Heinrich Himmler, Gerhard Hauptmann, Jane Addams oder Heinrich und Thomas Mann. „Mit Katja Mann ist sie befreundet, mit ihrer Tochter Erika sogar besonders eng.“

Ihre Bekanntheit ist aber auch von Nachteil. Die Nazis haben Hallgarten schon seit dem Hitler-Ludendorff-Putsch 1923 auf einer schwarzen Liste. Nachdem die Nazis in Deutschland an der Macht sind, gilt für Hallgarten: Pazifistin und dann auch noch Jüdin – ganz schlechte Voraussetzungen für ein Überleben in diesem Land. Hallgarten emigriert in die Schweiz, geht später nach Frankreich, das die Deutschen dann besetzen. „Ganz knapp hat sie es dann in die USA geschafft“, sagt Jutta Winter.

Trotz dieser Erfahrungen kehrt Constanze Hallgarten 1955 zurück nach Deutschland, engagiert sich wieder und weiter in der Frauen- und Friedensbewegung, gegen Militarismus und Demokratiefeindlichkeit. Jutta Winter sieht in Hallgarten „eine Vorreiterin des gesellschaftlichen Umbruchs der 60er-Jahre in Deutschland“.

Nun ist Winter mit ihrem Buch ausgerechnet in Zeiten fertig geworden, in denen in Europa wieder Krieg ist. „Frieden schaffen mit oder ohne Waffen? Diese Frage entzweite die Friedensbewegung früher ebenso wie heute“, erklärt Jutta Winter.

Endgültige Lösungen, der Weisheit letzten Schluss hat auch Constanze Hallgarten nicht gehabt. Aber wie ging sie mit Anfeindung, Unsicherheit und Resignation um? Was kann man vielleicht von ihr lernen? Diesen Fragen sei sie in ihrem Buch nachgegangen. Es ist ein historischer Roman, die Fakten hat die Autorin akribisch recherchiert und drumherum eine Rahmengeschichte gestrickt. In die ist auch das Leben ihrer eigenen kriegstraumatisierten Eltern eingeflossen, so Jutta Winter. „Sie war wirklich eine Kämpferin, hat sich nie verbiegen lassen, war standhaft. Immer“, sagt sie über ihre Hauptfigur, an deren Geschichte sie „von Bedrohung und Unheil, aber auch von Optimismus, Standfestigkeit und Mut“ erzählt, so Winter.

„Nie wieder Krieg – Constanze Hallgarten und die Friedensbewegung der Frauen“ ist frisch im Buchhandel zu haben, kostet als 278 Seiten starkes Paperback 12,90 Euro ( ISBN Print 978-3-7578-1098 6), ist aber auch als eBook erschienen. Die Autorenseite von Jutta Winter im Internet findet man unter jutta-winter.jimdofree.com.