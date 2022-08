Neuer Look und leisere Klassenräume an der Grundschule Etelsen

Von: Lisa Duncan

Architektin Kerstin Petersen und Bediet Krchishta, ein Mitarbeiter der Firma Hustedt, vor dem Gerüst, das die Pausenhalle der Grundschule Etelsen derzeit ausfüllt. © Duncan

Etelsen – Wenn die Etelser Grundschüler Ende August wieder in ihre Klassen strömen, werden sie einen deutlichen Wandel in der Pausenhalle des 70er-Jahre-Baus feststellen. Weg von der dunklen Holzvertäfelung hin zu einer hellen, mit LED-Lichtelementen versehenen Akustikdecke werden die Schüler die Veränderung nicht nur optisch bemerken. Der neue Look sorgt auch für leisere Klassenräume.

Im Moment dominiert ein großflächiges Baugerüst, das für sichere Deckenarbeiten notwendig ist, die eigentlich nach oben offene Pausenhalle. „Am letzten Schultag haben wir das Gerüst aufgebaut und am ersten Ferientag morgens gingen die Arbeiten gleich los“, sagt Hauptamtsleiter Rolf Korb, der im Langwedeler Rathaus für Schulen und Kitas zuständig ist. Am Montag soll das Baugerüst verschwinden, informiert Bediet Krchishta vom Trockenbauunternehmen Hustedt aus Oyten den Vertreter des Fleckens.

Die günstige Sanierungsgelegenheit in den Sommerferien hat der Flecken auch genutzt, um etwa Netzwerkkabel, die zuvor sichtbar zwischen Decke und Wand verliefen, unter den Holzwolle-Leichtbauplatten – abgekürzt HWL-Platten, salopp auch Sauerkrautplatten genannt – verschwinden zu lassen. Von Vorteil ist die neue Deckenverkleidung auch für den Brandschutz: „Das Material ist speziell behandelt und nicht brennbar“, so Korb.

Zudem erhalten Pausenhalle und Flur neue LED-Leuchten. Lichttechnisch sollen sie die in der Decke eingebauten Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA) verstärken. Mittig sollen noch moderne Pendelleuchten platziert werden. Dadurch wirke der Pausenraum fortan nicht nur heller und freundlicher – die Leuchten reduzierten auch den Energieverbrauch der Grundschule, erklärt die verantwortliche Architektin in der Fleckensverwaltung, Kerstin Petersen. Zusätzlich können die RWA nun entweder über eine zentrale Steuerung oder manuell geöffnet werden. „Das war zuvor nur bei einigen der Fall“, sagt sie. Das erleichtere sowohl die Belüftung als auch den Rauchabzug. „Wir schlagen sozusagen mehrere Fliegen mit einer Klappe“, so Petersen.

Etwa 100 000 Euro kosten die Sanierungsarbeiten an der Grundschule Etelsen in den Sommerferien. Darüber hinaus sind rund 20 000 Euro für Malerarbeiten in den Herbstferien kalkuliert.

Doch zurück zur LED-Beleuchtung: Nach einem ähnlichen Prinzip hat Architektin Petersen schon alle Sporthallen in Langwedel umrüsten lassen. Auch die Straßenbeleuchtung hat der Flecken schon vor ein paar Jahren flächendeckend auf LED umgestellt. Nun sind die Schulen an der Reihe. „Auch dort wollen wir peu à peu, wie wir es schaffen, umrüsten, um die Verbräuche zu reduzieren“, erläutert Rolf Korb, und verdeutlicht am Beispiel Straßenlaternen, wie hoch die Einsparung ausfallen kann: „Bei der Straßenbeleuchtung haben wir über 40 Prozent Energie eingespart.“

Ein weiterer Aspekt der Sanierungsarbeiten ist die Sicherheit: Die Notausgangsschilder der Schule werden künftig beleuchtet sein. „Das haben wir zuvor in der Kita Etelsen gemacht und seit einem Jahr gibt es diese Sicherheitsbeleuchtung auch im Rathaus“, berichtet Korb. An den anderen Kindertagesstätten im Flecken ist diese gesetzlich vorgegebene Umrüstung fast fertig.

Ein weiterer KIassenraum mit Akustikdecke und LED-Leuchten. Geplant hat die Maßnahme Kerstin Petersen. © -

Wie die Pausenhalle, so die Klassenräume: Insgesamt fünf verfügen nun über Akustikdecken. Das war zuvor schon in vier Klassenräumen geschehen, in diesen Ferien hat der Flecken einen weiteren Unterrichtsraum schallgedämmt. „Das sorgt für bessere Sprachverständlichkeit und wurde zuerst nur umgebaut, wenn ein hörgeschädigtes Kind in der Klasse war. Aber eigentlich kommt es allen zu Gute“, so Petersen. Die Akustikdecken dienen auch dem Lärmschutz – auch für die Lehrer, die ihren Unterricht in einer ruhigen Atmosphäre entspannter gestalten könnten. „Die Anforderungen an Akustik sind in den letzten Jahren ständig gestiegen“, betont Rolf Korb im Hinblick auf die unterschätzte Gesundheitsgefahr.

Optisch abgerundet wird die Sanierung in den Herbstferien durch Malerarbeiten. So werde etwa das Grün des Metallgeländers im ersten Stock einer neutraleren Farbe weichen.

Außer der Firma Hustedt sind weitere Unternehmen aus der Region an der Schulsanierung beteiligt: für die Leuchten Elektro Bach aus Bassen, für die RWA die Firma Buschmeyer und das Ingenieurbüro Löhmann aus Etelsen unterstützte bei der Planung der Elektroarbeiten.