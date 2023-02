Neue Spitze – bewährte Teams beim Schulverein Etelsen

Der neue Vorstand des Etelser Schulvereins (v.li.): Freya Buß-Dahl, Florian Tale Ostmann, Christian Wöltjen und Dr. Jan Schrübbers. © Wenck

Etelsen – Beim Schulverein Etelsen ist alles neu. Zumindest der komplette Vorstand. „Anja Weidemann hatte mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte“, sagt Dr. Jan Schrübbers. Weidemann war lange Jahre Vorsitzende des Schulvereins, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Grundschule Etelsen nach Kräften zu fördern und zu unterstützen. Aber irgendwann sind die eigenen Kinder aus der Schule raus, da keimen dann schon berechtigte Überlegungen, ob nicht jemand anderes das Ruder übernehmen könnte.

Während gefühlt in eigentlich allen anderen Vereinen händeringend Leute gesucht werden, die sich ehrenamtlich im Vorstand engagieren, war das beim Schulverein Etelsen kein Problem.

„Ohne lange zu überlegen, habe ich gleich zugesagt“, erklärt Dr. Jan Schrübbers. Da hat er dann seine Freunde Christian und Tale noch dazu geholt, die auch gleich zugesagt haben – und: Zack, der jahrzehntelang fast ausschließlich weiblich besetzte Vorstand des Vereins war mit Schrübbers an der Spitze, Christian Wöltjen als Stellvertreter und Florian Tale Ostmann auf einmal ein männlicher. Allerdings nicht in voller Pracht und Schönheit. Mit Freya Buß-Dahl hat sich eine Fachfrau bereit erklärt, den Posten der Kassenwartin zu übernehmen.

„Doch ein bisschen mehr Aufwand“ als ursprünglich gedacht sei mit der Vorstandsarbeit verbunden, hat Schrübbers festgestellt. Aber die ersten Projekte sind geschafft. „Es wird besser“, lacht der neue Vorsitzende.

Außerdem hat die neue Vorstandsriege großartigerweise eine ganze Reihe von erfahrenen Teams im Rücken, die sich in bewährter Weise um die bekannten und beliebten Veranstaltungen kümmern. Das Einschulungs-café ist da natürlich zu nennen, das Schulkino war auch schon wieder. An der Grundschule Etelsen gibt es auch einmal im Monat weiter das Schulfrühstück. Die Disco – immer ein richtiger Knaller – soll wieder stattfinden und das Fliegerfest soll es auch wieder geben. „Bewährtes wird natürlich weiter gemacht.“

„Das sind ja alles eingespielte Teams“, sagt Freya Buß-Dahl. „Und wir werden genauso unterstützt wie der alte Vorstand.“

Auch wenn der neue Vorstand sich so langsam aus der Findungsphase herausarbeitet, ein anspruchsvolles Ziel gibt es schon.

Ein neues großes Spielgerät für den Pausenhof der Grundschule in Etelsen wäre eine richtig feine Sache. Die Finanzierung muss zu stemmen sein. Das werden sie in Etelsen sicher hinbekommen. Aber was vielleicht noch viel wichtiger ist: „Die Kinder sollen mitbestimmen können“, findet Jan Schrübbers, wenn es um die Frage geht, wie das neue Gerät denn überhaupt aussehen soll und was man damit machen kann. jpw