Neue Orgel in der Daverdener Kirche soll musikalische Möglichkeiten erweitern

Von: Nina Baucke

Lars Quittkat (l.) und Dietrich Steincke freuen sich über die Lösung, die sie für die Musik in der Daverdener Kirche gefunden haben. © Baucke

Daverden – Die britische Nationalhymne „God Save the King“ schallt durch das Kirchenschiff der St.-Sigismund-Kirche in Daverden, die feierlichen, wuchtigen Töne quellen fast schon aus den zahlreichen Pfeifen der Daverdener Kirchenorgel auf einer der Seitenemporen hervor. Oder vielleicht doch nicht? Denn Dietrich Steinckes Finger spielen nicht die Tasten der 1990 eingebauten Orgel. Stattdessen sitzt er vor einem Spieltisch im südlichen Seitenschiff, doch die Illusion, dass die guten Wünsche für König Charles III. aus den Pfeifen der alten Orgel kommen, ist verblüffend.

Möglich macht diesen Eindruck ein geschickt verbautes Lautsprechersystem auf der Empore, während der Ton wiederum von der neuen elektronischen Orgel im Erdgeschoss stammt. Dazu kommt, dass der Klang täuschend echt scheint. „Für jedes Register und jede einzelne Taste wurden die Töne gesampelt“, erklärt Steincke. Bedeutet: Der Klang, der in der neuen Daverdener Orgel steckt, wurde mit einem Mikrofon an irgendeiner anderen Orgel erzeugt, dann bearbeitet und später digital in dem elektronischen, zweimanualigen Instrument gespeichert.

Einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich hat die Kirchengemeinde in das Instrument investiert. „Wir haben im Internet recherchiert, aber auch befreundete Organisten befragt“, sagt Steincke. Am Ende landete die Kirchengemeinde bei einem niederländischen Fabrikat, gekauft bei der Firma Kisselbach in Hamburg. „Die Firma hatte eine sehr ordentliche Expertise. Dazu hatten wir dort die Möglichkeit, verschiedene Orgeln auszuprobieren“, so das Mitglied des Kirchenvorstands. Zudem hatte sich die Firma vor Ort ein Bild gemacht, damit der Klang des neuen Instruments auch zur Dimension des Raumes passt. „So ist es auch nicht die teuerste Orgel geworden, sondern die richtige“, so Quittkat. Zwei Tage dauerte die Installation, die meiste Zeit ging für die perfekte Ausrichtung der Akustik drauf.

„Der Vorteil dieses Instrumentes ist, dass es nicht gewartet werden muss, während die andere Orgel schnell nicht mehr stimmstabil ist“, sagt Pastor Lars Quittkat. Erfahrungen mit einer elektronischen Orgel hat die Kirchengemeinde bereits, seit einigen Jahren ist die Friedhofskapelle mit einer elektronischen Orgel ausgestattet – „und läuft dort sehr gut“, so Quittkat. Denn gerade die Wartungsfrage ist das, was die Kirchengemeinde in Sachen der alten Orgel sehr beschäftigt.

Wobei „alt“ relativ ist, denn in der barocken Hülle mit ihren Schnörkeln und goldfarbenen Lettern steckt ein gut 30 Jahre altes Instrument. „Aber ungefähr alle 30 Jahre ist eine Reinigung nötig, allein ein Register zu reinigen kostet gut 1 000 Euro“, erklärt Steincke. 14 Register hat die Orgel, insgesamt sind das zig tausend Pfeifen, unter anderem aus Zink und Holz. Und bei diesem finanziellen Aufwand bleibt es nicht: Dazu kommen jährliche Wartungskosten im hohen dreistelligen Bereich. „Natürlich ist die Anschaffung der neuen Orgel auch erstmal mit einem Batzen Geld verbunden, aber auf Dauer gesehen ist es eine gute Investition“, ist Quittkat überzeugt.

Neben des wartungsfreien Betriebes hat für Quittkat und Steincke das neue Instrument einen weiteren Vorteil: Via Lautsprecher lässt sich der Klang auch nach draußen in den Pfarrgarten übertragen, wo die Kirchengemeinde vor noch gar nicht allzulanger Zeit einen Platz für Open-Air-Gottesdienste gestaltet hat. „Und durch eine der Seitentüren kann der Organist sogar den Pastor sehen und weiß daher, wann er einsetzen muss“, erklärt Steincke. Den ersten Praxistest hat dieser Part schon hinter sich, denn die jüngste Konfirmation hatte im Garten stattgefunden, begleitet vom Orgelklang aus der Kirche.

Dietrich Steincke demonstriert den Klang der neuen elektronischen Orgel. © Baucke

„Wir brauchten ein Gebrauchsinstrument, mit dem sich Gottesdienste begleiten lassen, und nichts für große Orgelkonzerte“, sind sich Pastor und Kirchenvorstand einig. Dennoch erweitert diese Orgel die musikalischen Möglichkeiten, was zum Beispiel die Begleitung durch Streicher oder die Zusammenarbeit mit dem Chor angeht. Quittkat und Steincke sind zudem überzeugt, mit dem Instrument die richtige Wahl getroffen zu haben, und das auch das generelle Vorgehen mit dem Kauf das richtige ist. „Da haben wir uns vom Orgelrevisor des Kirchenkreises beraten lassen“, so Steincke.

„Viele befürchten, dass wir uns jetzt nicht mehr um die alte Orgel kümmern. Aber nein: Die Neue haben wir als Zusatzinstrument angeschafft“, macht Steincke deutlich. Um deutlich zu machen, dass der Kirchengemeinde auch das alte Instrument wichtig ist, legt sie gerade einen finanzielles Förderprogramm auf, an dem sich auch jeder mit einer Spende beteiligen kann. „Wir wollen diese Orgel spielfähig erhalten, wir werden sie pflegen und nicht verkommen lassen“, betont Quittkat. „Wenn etwas ist, werden wir es reparieren, aber die jährliche Wartung werden wir nicht mehr machen lassen.“ Auch Kritik an dem Vorgehen nimmt er ernst. „Sie zeigt vor allem, wie verbunden sich viele Menschen mit der Kirche fühlen, und das ist doch sehr schön.“

In der alten Hülle verbirgt sich ein erst knapp mehr als 30 Jahre alter Kern. © Baucke

Alle Beteiligten – auch die beiden Organisten Martin Meyer und Tanja Brockmann – sind begeistert von der neuen Orgel. „Sie das erste Mal zu hören, das erste Mal zu spielen ist ein Erlebnis“, sagt Steincke. „Und man merkt: Es ist ein sehr gutes Instrument.“

Für Sonntag, 25. Juni, ist die Einweihung mit einem besonderen Gottesdienst geplant. Beginn ist am Morgen um 10 Uhr.