Neue Ansichten

Daverden – „Eigentlich sollte das ja eine einmalige Sache werden“, sagt Sylvia Bothmer. Im vergangenen Jahr hat sie einen Foto-Kalender mit Motiven aus dem Flecken Langwedel für 2019 aufgelegt und dann zugunsten des Vereins für Kultur und Geschichte Daverden verkauft.

Bei „eigentlich“ merkt man schon, dass es anders gekommen ist. „Der Kalender hat sich so gut verkauft. Da habe ich nie mit gerechnet“, so Sylvia Bothmer. Dabei wäre sie doch eigentlich auch recht spät im Jahr dran gewesen. Aber dann sprachen nicht nur die Verkaufzahlen für sich, die Fotografin bekam auch „unglaublich schöne“ Rückmeldungen. „Anfang Dezember 2018 war der Kalender für 2019 ausverkauft. Ich hatte jedoch bis zum April 2019 immer noch Anfragen, ob ich nicht noch Restbestände zum Verkauf liegen hätte. Mit einem solchen Interesse hatte ich nicht gerechnet.“

So hängen derzeit viele Kalender mit heimischen Motiven in den Haushalten des Fleckens aber auch in Köln, Hannover und sogar in Hyattsville, Maryland (USA), wo eine in die Vereinigten Staaten von Amerika ausgewanderte gebürtige Daverdenerin jetzt lebt.

Das alles schrie ja geradezu nach einem neuen Kalender. Dieser Tage sind die „Langwedeler Ansichten 2020“ fertig geworden und sind ab sofort in der Buchhandlung Vera Rohrberg, bei der Firma Wilkens Baustoffe in Langwedel sowie in der Postfiliale und Baustoffhandel Wilhelm Meyer und Sohn in Etelsen zu erwerben.

Der Kalender im Querformat A 3 kostet 18 Euro. Zwei Euro des Verkaufspreises gehen als Spende an den Verein für Kultur und Geschichte Daverden, in dem Sylvia Bothmer auch aktiv mitarbeitet. Die „Langwedeler Ansichten 2020“ sind wie im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Kalendermanufaktur im Haus der Werbung in Verden entstanden, wurden dort auch designt und gedruckt. Die Motive hat Sylvia Bothmer in Daverden, Langwedel, Holtebüttel, Etelsen, Cluvenhagen und Langwedelermoor gefunden, berichtet die Fotografin.

Bei der Aufzählung der Orte muss sie schmunzeln. Langwedelermoor musste in diesem Jahr unbedingt mit hinein. Der Ort war im Kalender für 2019 nicht mit einem Foto vertreten, was ein alteingesessener Bürger aus Langwedelermoor doch ziemlich beklagt hatte. Wenn Langwedelermoor denn vertreten sein würde, wolle er einen Kalender bestellen, hatte er ihr über soziale Medien geschrieben.

Sylvia Bothmer gab ein entsprechendes Versprechen ab, das sie mit einem wunderbaren Foto der Allee Auf dem Branden als eingelöst sieht – und hofft nun, dieses Mal auch in Langwedelermoor mit ihrem Kalender Anklang zu finden. jpw