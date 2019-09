Natürlich Langwedel, was denn sonst?

Mittendrin im großen Umzug statt nur am Rand dabei war diese Gruppe aus dem Haus am Goldbach.

Langwedel - Von Jens Wenck. „...natürlich Langwedel“ hieß das Motto für den Umzug. „Was den sonst?“ möchte man hinzufügen. Genau das hatten sich die unglaublichen Menschenmengen wohl auch gedacht, die gestern den Weg des Festumzuges für den 42. Langwedeler Markt säumten.

Der Umzug selbst hatte es ebenfalls in sich: Fußgruppen, kleine Gespanne, ganz große Gespanne. Vereine, Selbstständige, Gruppen und Politik. Tolle bunte Kostümierungen, liebevoll geschmückte Wagen – und am Ende Umzugsteilnehmer, die versuchten mit ihren Beschallungsanlagen den Tatbestand der Körperverletzung zu erfüllen.

Wer ein bisschen Zeit hatte, etwas genauer hinzuschauen, entdeckte aber etwas anderes Bemerkenswertes: Einen Umzug, in dem alle Generationen vertreten waren. Da fuhren und liefen die Kinder- und Jugendfeuerwehren mit, der Kindergarten Langwedel – und dazwischen Senioren aus dem Haus am Goldbach mit dem Transparent „...natürlich Langwedel – Wir sind eure Wurzeln“.

Bürgermeister Andreas Brandt übergab den symbolischen Schlüssel und die Macht an die Marktleute, die drei tollen Langwedeler Tage sind offiziell eröffnet.

Am Sonnabend steht ab 8 Uhr der Flohmarkt als erstes auf dem Programm. Wenn da Leute zu Einsammeln der Standgebühren kommen: Die sind vom Förderverein der Grundschule Langwedel, das Geld kommt den Schülerinnen und Schülern zu gute.

Auch wenn der Langwedeler Markt viel mehr ist, als essen und trinken, wie nicht nur Marktmeister Ralf Storjohann findet, für viele nicht unwichtig zu wissen: Am Sonnabend gibt es ab 12 Uhr an der Marktbühne Hühnerfrikassee aus dem Gasthaus Klenke und im Event-24-Zelt (Philipps-Parkplatz) Erbsensuppe aus der Landschlachterei Gerwinat.

Vorher wird um 10 Uhr der Katzenöhrchenlauf 2019 gestartet, nach dem Mittag ist jede Menge Programm auf dem Markt und den Bühnen.

Abends ist Party angesagt. Auf der Marktbühne spielen Full House live, ein Stückchen weiter sind auf der Holtebüttel rockt-Bühne Rossi aktiv. Im Event-24-Zelt steht ab 22 Uhr House und Elektro auf dem Programm, für die Waldschlößchenbühne ist DJ Gerd zuständig.

Am Sonntag wird um 10 Uhr im Event-24-Zelt der Gottesdienst gefeiert. Bis 18 Uhr ist dieser Sonntag dann in Langwedel ein verkaufsoffener. Die Blaskapelle Daverden spielt auf der Marktbühne, die Feuerwehr präsentiert sich vor der Kreissparkasse unter anderem mit Vorführungen. Mittags gibt es an der Marktbühne Jungschweinrücken von Klenke, im Event-24-Zelt Spanferkel von Gerwinat. Selbstverständlich kommen dazu an beiden Tagen auf der Marktmeile reichlich Stände und Buden, dazu viele Aufführungen von Vereinen und ganz, ganz viel Musik. Unter anderem auch am Sonntag von „Wildes Orchester“ und der Band der Oberschule Goldrock. Aber um 19 Uhr ist Schluss, wie in jedem Jahr. Das komplette Marktprogramm indet man auf Flyern im Ort oder im Internet unter www.langwedeler-markt.de.

