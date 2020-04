Helden des Alltags: Heilerziehungspflege im Waldheim

Gute Laune gehört zum Job: Jasmin Rolfes arbeitet als Heilerziehungspflegerin in der Stiftung Waldheim in Cluvenhagen.

Cluvenhagen – Das Coronavirus und der Eingriff in das tägliche Leben ist für die Menschen allgegenwärtig. Zu Hause bleiben, sagt der Gesetzgeber. Aber in vielen Fällen ist es nicht immer möglich. Es Menschen, die ihre Gesundheit riskieren, um die Versorgung der Bevölkerung weiter aufrecht zu erhalten, die wir ihnen in einer Serie vorstellen möchten.

Abstand halten, das kommt im Beruf von Jasmin Rolfes – trotz Corona – gar nicht infrage. Die Heilerziehungspflegerin arbeitet in der Stiftung Waldheim in Cluvenhagen. Sie und ihre Kolleginnen und Kollegen können weder jetzt in der Pandemie noch in der Zeit ohne Corona Distanz zu ihren Schützlingen wahren. Nähe gehört zum Arbeitsalltag. Auch das Tragen von Mundschutz ist kaum bis gar nicht möglich. Alle leisten in dieser schweren Zeit – und sonst natürlich auch – Unvorstellbares. Vielen Dank dafür!

Info

Unsere Redaktion sucht weitere stille Helden, die trotz Pandemie im Einsatz sind. Sie können uns gerne ein Handyfoto senden. Natürlich gibt es jeden Tag viele Menschen an den Kassen der Supermärkte oder an den Lenkrädern der Busse im ÖPNV, die alle Beachtung finden sollen. Besonders Berufe und Menschen, die keiner als ersten Gedanken auf dem Zettel hat, wären interessant. Vorschläge bitte an redaktion.verden@kreiszeitung.de oder per Telefon unter 04231/801143 oder -46.