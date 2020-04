Die nächste Absagewelle

Im Februar konnte Nagelritz (Dirk Langner) noch in Soest auftreten – im Juni in Langwedel nicht. Foto: Bunte

Etelsen/Langwedel – „Schweren Herzens sagen wir das Etelser Schlossgartenfest 2020 ab. Inmitten unserer intensiven Planungen kam uns die Corona-Pandemie dazwischen“, teilt jetzt Harm Beckröge für das ganze Organisationsteam des Festes mit, das am 13. und 14. Juni hatte stattfinden sollen. Jetzt richte sich der ganze Blick auf das Etelser Schlossgartenfest im Jahr 2021, für das man sich den am 12. und 13. Juni ausgeguckt hat.

„Wir haben so viele neue Ideen und freuen uns, sie unseren Gästen zeigen zu dürfen. Die Gesundheit unserer Gäste, unserer Aussteller und unserer Mitarbeiter steht an erster Stelle. Wir unterstützen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und folgen dem Rat der Experten und setzen das Etelser Schlossgartenfest 2020 aus“, so die Beckröges in ihrer Mitteilung.

Für die Familie sei die Ausrichtung des Schlossgartenfestes eine Herzensangelegenheit und mache immer viel Spaß, heißt es weiter.

Aber in der Hauptsache ist der Hof eben ein landwirtschaftlicher Betrieb. Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr habe man wegen der kommenden Erntezeit und der hohen Planungsunsicherheit verworfen. „Unsere diesjährigen Marktbeschicker, Künstler und Musiker, die jetzt eine schwere Zeit vor sich haben, erhalten schon jetzt eine Zusage für 2021“, lässt die Familie Beckröge abschließend wissen.

Wenig überraschend hat der Langwedeler Kulturverein die Feier in der Walpurgisnacht und das beliebte Maifest tags drauf am und im Häuslingshaus mit dem Aufstellen des Maibaums abgesagt.

Wie Harald Fronzek jetzt mitteilt, hat den Kulturverein nun auch die Information von Bürgermeister Andreas Brandt erreicht, dass die Langwedeler Kulturtage in diesem Jahr nicht stattfinden werden „und auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt sind“, wie es in der neuesten Mitteilung des Kulturvereins heißt. Die Kulturtage hätten vom 6. bis zum 26. Juni sein sollen. Ein unbestrittener Höhepunkt wäre sicher der Auftaktabend mit Nagelritz (Dirk Langner) gewesen.

Die Absage der Kulturtage nutzt der Verein, um auf eine Initiative von Kulturschaffenden hinzuweisen, die als freie Künstlerinnen und Künstler, als Solo-Selbstständige dramatische und existenzbedrohende Einnahmeverluste durch die Corona-Krise hinnehmen müssen. Zu dieser Initiative gehört ein offener Brief, der eine bessere und klarere Unterstützung der Betroffenen fordert. Jeder kann im Internet diesen offenen Brief unterzeichnen, und zwar unter der Adresse https://www.initiative-kulturschaffender.de/offener-brief/. Hier bekommt man auch weitere Informationen.

Ganz bitter für viele Eltern und Kinder im Flecken Langwedel dürfte noch eine weitere Absage sein. „Die derzeitige Situation in der Coronakrise veranlasst den Flecken Langwedel, alle geplanten Ferienspaßaktionen für 2020 abzusagen. Diese Entscheidung ist nicht leicht gefallen. Der Flecken Langwedel bittet dafür um Verständnis“, so Karin Sievers von der Langwedeler Gemeindeverwaltung – verbunden mit einem eigenen Hinweis auf die Absage der Kulturtage. jpw