Nach Auto-Unfall: Frau stirbt im Krankenhaus an Verletzungen – Verursacher weiter flüchtig!

Von: Fabian Raddatz

Nach dem Tod einer 28-jährigen Frau aus Bremen auf der A27 bei Langwedel fahndet die Polizei nach dem Unfall-Verursacher. Er beging Fahrerflucht.

Verden – Er verursachte mutmaßlich einen Unfall auf der A27, infolgedessen eine 28-jährige Frau aus Bremen starb: Die Polizei sucht den Fahrer eines blauen SUV der Marke Skoda. Er soll am Samstagabend, 18. März 2023, gegen 19:30 Uhr auf den Smart einer 28-Jährigen aufgefahren sein, die kurz hinter der Anschlussstelle Langwedel in Richtung Walsrode auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war.

Die junge Frau wurde in ihrem Smart eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Sie starb wenig später in einem Krankenhaus. © Feuerwehr Langwedel

Durch den Aufprall wurde der Smart der Frau in die rechte Schutzplanke geschleudert, die junge Frau eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie am Sonntag, starb. Das gab die Polizeiinspektion Verden am Montag bekannt. Der Fahrer des blauen Skoda-SUV ist weiterhin flüchtig.

Am Unfallabend hatte er seinen Wagen rund einen Kilometer von der Unfallstelle auf dem Standstreifen abgestellt und war ersten Ermittlungen der Polizei zufolge zu Fuß geflüchtet.

Jetzt bitten die Beamten mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Verursacher machen können, sich bei der Autobahnpolizei Langwedel unter 04232 - 945990 zu melden.

