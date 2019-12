„Musik ist für mich alles“

Langwedel – Mit der Band Crisol, lateinamerikanischen Klängen und mit einem gehörigen Schwerpunkt auf Salsa beendet der Langwedeler Kulturverein am Sonntag, 29. Dezember, ab 20 Uhr im Rathaus Langwedel das Veranstaltungsjahr. Sängerin ist an diesem Abend die vielseitige Künstlerin Yuly Allende. Sie lebt und arbeitet in Bremen. Geboren und aufgewachsen ist die studierte Grafikdesignerin in San Fernando de Chile und hat (wie die ganze Band) einen bemerkenswert breiten musikalischen Hintergrund.

Klar mag Allende Klassik, Folklore, aber auch Rockmusik. Natürlich hat sie die lateinamerikanische Musik besonders beeinflusst, ob nun heimische Folklore oder Tango. Besonders mag sie nach eigener Aussage die Musik der Rancheros, der Landarbeiter Mexikos. Sie entstand während der mexikanischen Revolution, oft sind es Balladen. Die Musik enthält auch Elemente des Wiener Walzers – ein Erbe aus dem 19. Jahrhundert, aus der Zeit des Kaiserreiches Mexiko. „Wir werden in Langwedel zum Jahresabschluss nicht nur den karibischen Salsa spielen. Mit Mariachi aus Mexiko, Cumbia aus Kolumbien und Merengue aus der Dominikanischen Republik decken wir ein breites Spektrum der lateinamerikanischen Musik ab“, ist sich Allende gewiss, die im Oktober gemeinsam mit der Hip-Hop-Band Rebel Diaz gesungen hat. Was eigentlich gar nicht ihre Richtung ist.

Einen Tag nach Ausbruch der Unruhen in Chile (die sogar zur Verlegung des Weltklimagipfels führten), hatten Allende und Rebel Diaz ihren Auftritt in Bremen. Rebel Diaz ist eine Protestband. Die Musiker leben in England und Chicago. Ihre Eltern sind während der Diktatur aus Chile geflohen. „Wir haben einen Workshop abgehalten und ich habe viel über die Wurzeln des Hip-Hop erfahren“, berichtet Allende. Auch ihr Elternhaus war geprägt durch den Putsch 1973 in Chile und die folgende Diktatur. „Deshalb kann ich den Protest in Chile gegen Korruption und Ungerechtigkeit verstehen. Solidarität und Integration sind ein Teil meiner eigenen Lebensgeschichte“, so die gläubige Christin, die aber auch über ihr gespaltenes Verhältnis zur katholischen Religion keinen Hehl macht. „In der katholischen Kirche bin ich mit den üblichen Schuldgefühlen aufgewachsen. Außerdem hat die Kirche viele Ungerechtigkeiten in Südamerika zugelassen. Deshalb brauche ich die Musik. Sie macht mir viel Spaß und ist für mich alles.“

Wer noch ein feines Weihnachtsgeschenk braucht oder sich den Vorteilspreis gönnen möchte: Karten für das Konzert mit „Crisol“ gibt es noch zum Vorverkaufspreis von 15 Euro in der Buchhandlung Rohrberg (Große Straße 38) in Langwedel. An der Abendkasse kostet der Eintritt dann 18 Euro pro Person. jpw