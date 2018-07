Mit dem Motorrad zu den Freunden in Richtung Osten

Wie die Feuerwehren aus den kleinen Orten Holtebüttel und Leitzkau ihre Beziehung pflegen

+ Hartmut Knüppelmann aus Ottersberg, Lars Rohde aus Dahlbrügge, Peter Kohnen und Adalbert Meyer, beide aus Holtebüttel, waren gemeinsam quasi auf Freundschaftsmission unterwegs. - Foto: Waldemar Rohrberg

Holtebüttel - Leitzkau in Sachsen-Anhalt und Holtebüttel im Landkreis Verden – auf den ersten Blick tun sich hier keine Gemeinsamkeiten auf. Und doch verbindet beide Ortschaften seit 1994 eine tiefe Freundschaft, was eindeutig an den Feuerwehrkameraden der 900-Seelen-Gemeinde in der Nähe von Magdeburg und den Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr aus dem auch nicht gerade großen Holtebüttel liegt.