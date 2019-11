Daverden - Von Jens Wenck. Der plattdeutschen Sprache haftet ja der Ruf an, man könnte in ihr die dollsten Grobschlächtigkeiten und Gemeinheiten herausposaunen – sie würden auf Plattdeutsch immer ein bisschen netter und vielleicht sogar niedlicher klingen, als in barschem Hochdeutsch. Und dann stelle man sich solche Grauslichkeiten wie Mord und Totschlag op Platt vor. Geht doch gar nicht!

Und ob das geht. Den Beweis tritt jetzt die Daverdener Autorin Anneliese Hamann an. Ganz frisch sind jetzt ihre plattdeutschen Krimigeschichten mit dem Titel „Mordswut un Rachgelüste“ bei der Edition Falkenberg erschienen. Bislang ist Hamann ja vor allem durch humorvolle plattdeutsche Geschichten nicht nur Lesern dieser Zeitung bekannt geworden. Einiges gibt es von ihr auch schon auf Hochdeutsch, es schnacken und lesen halt nicht mehr so viele Menschen Platt.

„Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht, mit Buchstaben zu morden“, schmunzelt Anneliese Hamann. Dass man in ihrer Heimatsprache nicht morden und meucheln kann, ist, wie bereits erwähnt, Quatsch. Allerdings galt schon: „Es sollte ja nicht zu brutal klingen. Aber in den Geschichten wird schon reichlich gestorben. Nur ohne Revolver.“

„Wer weet, wer weet“ ist der Titel der letzten von 25 Geschichten. Sie handelt von Fleischermeister Schindler und seiner überaus streitbaren Frau Mechthilde. Auf einmal ist Ruhe in dem Laden, wo sonst immer das Gekeife bis auf die Straße hallt. Die erstklassige Wurst ist dafür noch ein bisschen leckerer. Irgendwie pikanter. Wie das kommt? Wer weiß, wer weiß...

„Man erinnert sich an alles Böse... und beim Schreiben kommt die Fantasie noch mehr in Gang“, berichtet Anneliese Hamann zu ihrem Eintritt ins Krimi-Genre. Da geht es in ihrem Erstling dann um Erbschleicherei und Heiratsschwindel, die beiden Schwestern, die ihre Männer loswerden wollen, einen Camping-Mörder (der auf einer wahren Begebenheit fußt). Gut, Anneliese Hamann wäre nicht sie selbst, wenn es in ihren Geschichten nicht auch etwas zu schmunzeln gäbe. „Aber auch mal wieder was Trauriges.“

Deswegen steht unter dem Titel „Mordswut und Rachgelüste“ ja auch: „Plattdütsche Krimi-Geschichten von Mördereen, Dootschlag und Bedreegereen to'n Gruseln und Amüseern“.

Kaum ist das Buch draußen (übrigens in jedem gut sortierten Buchladen für 9, 90 Euro zu erhalten), steht auch schon die erste Lesung im Terminkalender. Anneliese Hamann ist am kommenden Freitag, 8. November, als einzige plattdeutsche Autorin bei „Krimi & Shopping“ in Rotenburg (Wümme) dabei. An fünf verschiedenen Lokalitäten gibt es verschiedene Formen von Krimis, die Veranstalteter wollen den Abend so gestalten, dass man, wenn man möchte, jede Vorführung oder Lesung besuchen kann. Anneliese Hamann findet man am kommenden Freitagabend im Foyer des Pressehauses der Mediengruppe Kreiszeitung. Beginn von „Krimi & Shopping“ ist um 17.45 Uhr.