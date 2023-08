Sie werden weiter morden: Interview mit Bestsellerautorin Petra Mattfeldt

Von: Jens-Peter Wenck

Auch wenn man denken möchte, Axel Petermann guckt leicht trübsinnig. Das täuscht. Das gemeinsame Werk mit Petra Mattfeldt ist defintiv gelungen und es wird eine Fortsetzung geben. © -

Die Daverdener Autorin Petra Mattfeld hat ihren eigenen Verlag an den Start gebracht - und neue Romane sind auch in der Pipeline.

Daverden – Bei Bestseller-Autorin Petra Mattfeldt und ihrem noch recht jungen Maximum-Verlag tut sich immer etwas, das Bücherrad scheint nicht still zu stehen. Da lohnt eine Nachfrage, wie sich 2023 entwickelt hat, worauf sie sich in diesem Jahr freut und was für sie als Autorin und Verlegerin Besonderes passiert ist. Mit Petra Mattfeldt sprach Redakteur Jens Wenck. Man kennt sich seit geraumer Zeit, duzt sich – und darum bleibt auch die schriftliche Interviewfassung ehrlicherweise beim „Du“.

Was ist im letzten halben Jahr bei dir passiert? Was war besonders erfreulich?

Da gab es einige Dinge: Unser Maximum-Verlag hat mit „Die Safari meines Lebens“ die Biografie von Fabrizio Sepe, dem Inhaber des Serengeti-Parks Hodenhagen herausgebracht. Fabrizio und ich hatten diverse Lesungen zusammen und es war einfach ein Riesenspaß – sowohl für das Publikum als auch für uns. Mich fasziniert sowohl das Buch als auch Fabrizio selbst und ich freue mich schon jetzt, wenn wir uns wiedersehen. Als Autorin habe ich unter Caren Benedikt mit „Club Paradies – Im Glanz der Macht“ den Auftakt meiner neuen Dilogie auf den Markt gebracht, als Ellin Carsta ist ein weiterer Teil meiner Falkenbach-Saga erschienen und zusammen mit Axel Petermann habe ich den True-Crime-Thriller „Im Kopf des Bösen – Der Sandmann“ veröffentlicht. Zum Glück sind alle drei Bücher schon jetzt große Erfolge und ja – wie soll es anders sein – jede der Reihen geht auch weiter.

Klingt vielversprechend. Mit was ist in der zweiten Hälfte von 2023 zu rechnen?

Im Maximum-Verlag erscheint im Oktober das Sachbuch „Das Endorphin-Prinzip“ von Prof. Dr. Borwin Bandelow, Deutschlands bekanntestem Angstforscher. Im Dezember bringt mein Freund und Autorenkollege Stefan Maiwald den Auftakt seiner neuen Romantrilogie „Die Porzellanmanufaktur“ bei uns heraus. Wenn alles gut geht, hoffe ich Stefan bewegen zu können, hier in unserer Nähe zu lesen. Man muss wissen, er wohnt in Italien, so dass es nicht mal eben um die Ecke ist. Aber wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja, ihm unser schönes Langwedel schmackhaft zu machen (lacht).

Und als Autorin?

Da erscheint im September unter Caren Benedikt der zweite Teil von „Club Paradies“, als Ellin Carsta kommen neue Teile der „Falkenbach-Saga“ und der „Kinder der Hansen-Saga“ heraus und ich habe diverse Events sowohl solo als auch zusammen mit Axel Petermann.

Gibt es auch Lesungen hier in der Nähe?

Oh ja – und zwar was richtig Tolles, worauf ich mich schon sehr freue. Axel und ich werden am 25. August im Cine City Verden lesen, also in einem Kinosaal. Unsere letzten Veranstaltungen waren alle ausverkauft. Wer also dabei sein will, sollte sich nicht mehr allzu viel Zeit lassen, eine Karte zu besorgen. Tickets reservieren kann man über verden@buchhandlungen-vielseitig.de oder telefonisch unter 04231/6774919. Ab September habe ich dann deutschlandweit so viele Lesungen wie noch nie. Die Termine stehen auf meiner Homepage.

Kommst du bei all den Veranstaltungen denn noch zum Schreiben?

Wann immer Zeit ist, schreibe ich. Schreiben genießt bei mir die höchste Priorität, weil es genau das ist, was ich machen möchte. Ich kann mir keinen schöneren Job vorstellen, als meine Figuren zum Leben zu erwecken.

Und wie genau machst du das? Wo beginnst du?

Ich habe eine Normseite für das richtige Format, und auf der steht der Satz: „Der Anfang ist immer das Schwerste ...“. Für mich ist eine Art Merksatz geworden, einfach zu beginnen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wohin die Reise geht. Schreiben hat für mich viel mit Mut zu tun. Man muss den Mut haben, anderen seine Ideen zu präsentieren. Man muss den Mut haben, etwas zu erschaffen, das anderen vielleicht auch mal überhaupt nicht gefallen könnte. Der Schreibprozess ist bei mir auch von Zweifeln geprägt, weil ich bei wirklich jedem Buch alles geben will und am Ende sagen können möchte, dass mir dieses Buch noch besser gelungen ist als das letzte. Deswegen – um auf deine Frage zurückzukommen – mache ich mir natürlich Gedanken, wie ich beginne, versuche zu planen, zu plotten, Figuren zu entwickeln. Doch wenn ich ehrlich bin, machen die Figuren meist sowieso was sie wollen (lacht).

Schreibst du, was dir gerade in den Sinn kommt oder gibt es feste Absprachen mit deinen Verlagen?

Bevor ich etwas schreibe, spreche ich es natürlich mit meinen Verlagen ab. Eine gesunde und offene Kommunikation ist für beide Seiten das Beste, was passieren kann. Meine Verlage erhalten so eine gewisse Planungssicherheit, immerhin müssen sie ja weit im Voraus arbeiten, und ich habe einen positiven Druck, das nächste Projekt zu beginnen, von dem ich weiß, dass es auch gewollt ist. Das Schreiben an sich ist ein einsamer Beruf, man ist logischerweise eigentlich immer allein, wenn man arbeitet. Doch alles um den Beruf herum ist das genaue Gegenteil, Teamwork ist das Zauberwort, damit schöne Bücher entstehen. Es ist mir wichtig, immer wieder zu betonen, dass mein Name zwar am Ende auf dem Cover steht, ich aber definitiv nicht die Einzige bin, die Arbeit investiert und Herzblut in jedes einzelne Buch steckt.

Du bist sehr vielseitig bei deinen Romanen aufgestellt, gerade im Bereich historischer Roman und Krimi. Du flechtest aber auch Liebesgeschichten mit ein. Gibt es etwas, das du niemals schreiben möchtest?

Oh ja, einige Genres – und das liegt nicht daran, dass ich sie nicht mag, sondern eher daran, dass ich nicht glaube, dass ich die Richtige hierfür wäre.

Zum Beispiel?

An Science-Fiction und Fantasy traue ich mich nicht heran – nicht mehr. Ich habe früher mal Jugendbücher mit leichten Science-Fiction-Ansätzen geschrieben und als Jugendliche auch mal die eine oder andere Fantasygeschichte, doch wenn ich mir Bücher von den großartigen Kolleginnen und Kollegen angucke, zum Beispiel Marcus Heitz oder auch Ursula Poznanski, dann weiß ich, dass ich in meinem Bereich deutlich besser aufgehoben bin. Jeder Autor hat eben seine persönlichen Präferenzen und seine Stärken, und meine liegen meiner Meinung nach in einer guten Recherche mit einer einfühlsamen Sprache, um so Leserinnen und Lesern historische Themen näherzubringen. Oder aber auch mal um zu töten – je nachdem.

Den True-Crime-Krimi, den du mit Axel Petermann geschrieben hast, fand ich richtig gut. Mit dem Schluss habt ihr euch, glaube ich, die Möglichkeit für mindestens eine neue Geschichte offen gehalten. Oder?

Ja, die Reihe von „Im Kopf des Bösen“ geht weiter. Der zweite Teil wird im nächsten Jahr, voraussichtlich auch wieder im Juni erscheinen.

Und die historischen Romane?

Na, sicher! Als Ellin Carsta werden meine aktuellen Reihen weitergehen und noch eine neue, die gerade in Planung ist, dazukommen. Und als Caren Benedikt mache ich 2024 einen Abstecher nach Paris. Aber mehr darf ich hier noch nicht verraten.