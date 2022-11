Momentaufnahmen mit Marionetten im Küsterhaus Daverden

Die Marionettenbauerin und der Fotograf: Rotraud Scholz und Uwe Jöstingmeier haben am Wochenende ihre Ausstellung im Küsterhaus eröffnet. © Hustedt

Daverden – Meist hängen sie leblos herum, aber kaum, dass jemand an ihren Fäden zieht, bekommen sie fast menschliche Züge. Die Rede ist von Marionetten. Die manchmal etwas hölzern wirkenden Charakterköpfe stehen im Mittelpunkt einer Ausstellung des Vereins für Kultur und Geschichte Daverden, die seit Freitag im Küsterhaus zu sehen ist. Titel der Schau: „An Fäden – Moor und Metropole“. Gezeigt werden handgefertigte Einzelstücke sowie Fotografien von Marionettenbauerin Rotraud Scholz aus Verden und dem Fotografen Uwe Jöstingmeier aus Schwarme.

Vor vielen Jahren entdeckte Rotraud Scholz in einem Verdener Geschäft eine Zaubererfigur und war sofort begeistert, erzählt die Künstlerin bei der Vernissage. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule entstanden die ersten Figuren. „Als ich meinen Beruf an den Nagel gehängt habe, bin ich voll auf die Marionetten eingestiegen“, erzählt sie. Zunächst seien es nur modellierte Köpfe gewesen, die in ihren Schubladen verschwanden. Im Frühjahr 2014 benötigte ihre noch unfertige Figur einen Trenchcoat. Ein Kostüm aus feinem Stoff sollte sie vervollständigen. Sie fragte in ihrem großen Bekanntenkreis nach diesem gesuchten Kleidungsstück und wurde dabei auf den Fotografen Uwe Jöstingmeier aufmerksam. Der Chorfreund von Rotraud Scholz war sofort Feuer und Flamme für die Idee, die Marionetten auch fotografisch zu inszenieren. Vor seinem inneren Auge entstanden spontan Bilder der lebendig anmutenden Figuren, die sich die Welt erobern.

Die erste Fotosession fand schon bald in Verden statt. Schnell wurde klar, wie sich hier Foto und Kunsthandwerk ergänzen. Marionetten, Ort und Perspektive ließen zusammen etwas ganz Neues entstehen – „eine Lebenswelt an Fäden“, so Rotraud Scholz. Die Gesichter – bemalt, frisiert sowie mit und ohne Kopfbedeckung oder Brille – entwickelten sich und füllten sich mit Leben. So trägt eine Marionette den Blaumann des Nachbarn Heinz, und auch die Miniaturversion von Marlies’ Schürze war bereits unzählige Male in der Kochwäsche. Rotraud Scholz merkte: „Aus dem Kopf war inzwischen ein Charakter geworden.“ Fotograf Uwe Jöstingmeier wusste bald, worauf es bei diesen besonderen Motiven ankommt: „Nur auf Augenhöhe fotografieren, nie von oben.“

Ein Zeitungsartikel über die Fischerhuder Texterin und Dichterin Pille Hillebrand brachte das Duo auf die Idee, das Quelkhorner Moor für Motive aufzusuchen. Mit Bollerwagen und geschulterter Technik ging es durch schweres Gelände und das bisher anspruchsvollste Projekt entstand. Ziel war es, die mit den Gedichten verknüpften Gefühle in Bilder zu gießen. Mit der Marionette im Vordergrund wollten die beiden auch das Moor bedeutend einbinden und dabei eigene Geschichten kreativ entstehen lassen. Ein spannendes Unterfangen, das ihnen hervorragend gelungen ist – trotz der Unwägbarkeiten des Geländes. „Auf einem Steg im Moor stand die Marionette. Da musste Rotraud ganz schön aufpassen, aber dafür ist das Spiegelbild im Wasser toll gelungen“, so Uwe Jöstingmeier.

Im Küsterhaus finden sich außerdem Aufnahmen aus der Metropole Berlin. In Kreuzberg und Friedrichshain entstanden Szenen „aus dem Alltag von Jochen und Maxi“. Die Marionetten eroberten gewissermaßen die Stadt, dabei entstanden sind diverse Momentaufnahmen – am Mauergarten ebenso wie am U-Bahnhof Schlesisches Tor. Sogar die Geschwindigkeit der ein- und abfahrenden U-Bahnen hat Jöstingmeier fotografisch festgehalten. Beim Fotografieren in der Markthalle kam es zu einer schrägen Begegnung. „Da hat sich ein ziemlich angetrunkener Passant mit Maxi unterhalten“, erzählt Jöstingmeier.

Ein Besuch der Ausstellung lohnt sich auf jeden Fall. Sie ist noch am Samstag, 26. November, von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag, 27. November, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zu sehen. whu/ ldu