Jugendtheater in Holtebüttel mit Kriminalstück

+ Eine nach der anderen muss dran glauben (v.li.): Jana Wachtmann, Lilli Hoppe, Carlotta Körte, Pia-Malin Buschmann, Maira Symanczyk, Lynn Marit Aschmies und Julia Wachtmann spielen in „Ein Mörder steht im Walde“. Foto: Bruns

Holtebüttel – „Ein Mörder steht im Walde“. Und das auch noch in Holtebüttel. Aber erst ab 15. Juni. Dann wird mit dem gleichnamigen Kriminalstück als hochdeutsches Jugendtheater auf der Freilichtbühne Holtebüttel Premiere gefeiert. In diesem Fall also kein Grund das Weite zu suchen, sondern unbedingt den Weg hin zu der Waldbühne.