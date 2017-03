Theater geht mit Sketch der MTV-Gymnastikdamen los

langwedel - Von Inka Sommerfeld. Ihren 40. Geburtstag haben sie doch glatt vergessen. Der Jahrestag ist in den Proben des Stücks „Een Joghurt för twee“ untergegangen, das im vorigen Herbst auf dem Programm der Langwedeler Goldbachbühne stand. Jetzt hat Inge Wieters eine Chronik sämtlicher Aufführungen der Bühne getippt. „Dabei fiel mir auf, dass es die Theatergruppe schon seit 40 Jahren gibt“, sagt sie. Ein Anlass, sich mal mit Ilse Behrmann zusammenzusetzen und in alten Fotoalben zu stöbern.

„Jede Abteilung des MTV Langwedel sollte sich auf dem Werbeabend im Gasthaus ‚Zum Goldbach‘ präsentieren. Auch wir von der Damengymnastik, und unsere Vorturnerin Gisela Meyer hatte die Idee, einen Sketch aufzuführen“, erzählt Behrmann von den Anfängen. Die Gruppe entschied sich für den hochdeutschen Einakter „Liebe, Wahrheit, Kraft und Tempo“.

Überflüssig zu erwähnen, dass die Schauspielerinnen Karin Behrmann, Ilse Behrmann, Annegret Garlisch, Maria Wagner, Anita Lange, Gisela Meyer und Reni Hähner für ihre Darbietung Jubel und Beifall ernteten. „Das Stück ist nicht nur gut angekommen, sondern es hat auch uns großen Spaß gemacht und wunderbar geklappt“, erinnert sich Behrmann. Da die Schauspielerinnen viel Zeit in die Proben investierten, meinten sie: „Das sollten wir öfter aufführen.“ Und so ging das Theater richtig los.

Ein Jahr später studierte die Gruppe – inzwischen waren einige Männer hinzugekommen – den Einakter „Peerhandel“ ein. Wohlgemerkt: ein plattdeutsches Stück. Damit legte das Ensemble den Grund für die Aufführungen der kommenden Jahrzehnte. Mit der Professionalität des heutigen Ensembles haben die Anfänge nichts gemein. „Wir brachten uns alles selbst bei, einen Regisseur hatten wir damals noch nicht“, sagt Behrmann.

Die Gruppe probte im Gasthaus „Zum Goldbach“ und in der Aula der Hauptschule, manchmal bis 3 Uhr nachts, wie sie lachend berichtete. Die Aufführungen gingen dort ebenfalls über die Bühne – wortwörtlich. Die Eintrittskarten der ersten Jahre erinnerten an Abschnitte, wie man sie in der Garderobe bekommt. „Nicht so schick und mit Foto wie heute“, sagt Wieters.

Erst später mit Regisseur

Bald übernahm ein Regisseur die Leitung: Gerhard Lange, der durch seine Ehefrau Anita den Weg zum Theater fand. Als Souffleur war er außerdem aktiv. Mitglieder der Holtebütteler Plattsnackers schminkten die Schauspieler. „Die Schminkdamen haben wir uns geliehen“, sagt Behrmann.

Sie stand 13 Jahre lang auf der Bühne und spielte so ziemlich jede Rolle: junges Mädchen, Oma, Magd und alles, was die Stücke erforderten. Souffleuse war sie auch, sogar eine sehr gute, meint Inge Wieters. „Das war schwerer als mitzuspielen, und ich hatte Angst, dass ich im Text nicht mitkomme“, gesteht die so gelobte.

Anfang der 80er Jahre beschloss das Ensemble, das inzwischen jährlich eine plattdeutsche Komödie inszenierte: „Wir müssen einen Namen haben.“ Weil in der Gaststätte „Zum Goldbach“ geprobt und aufgeführt wurde, einigte man sich schnell auf den Namen „Goldbachbühne“. Seit 1985 unternehmen die Schauspieler nach Saisonende Fahrten, die erste führte mit dem Zug nach Willingen. Es folgten weitere Touren, die ein bis drei Tage dauern, in die nähere und fernere Umgebung. Mal mit dem Bus, mal mit dem Zug, mal mit dem Rad.

1987 brachte eine weitere Neuerung: Zum Schluss der letzten Veranstaltung der Saison gab es für die Schauspieler auf der Bühne eine Überraschung. Beim ersten Mal – gespielt wurde das Stück „Dat Doktorbook“ – brauste Bühnenbildner Peter Oppermann, ausstaffiert als Doktor, auf einem Motorrad auf die Bühne. Hintendrauf Hilde Lange als Krankenschwester. „Peter Oppermann hat tolle Ideen. Er liest die Rollenbücher und weiß sofort, wie die Bühne auszusehen hat. Das hält er in Skizzen fest“, würdigen Behrmann und Wieters. Seine Ideen sind auch heute noch gefragt.

+ Ilse Behrmann, Heino und Inge Wieters (von links) blättern im Fotoalbum. © Sommerfeld

Einige Namen aus vier Jahrzehnten Goldbachbühne: Heino Wieters stieß 1982 zum Ensemble – „Bleckschaden“ stand auf dem Programm –, 1985 hatte Ehefrau Inge bei „Dat Eckgrundstück“ ihre Premiere. Sie spielte bis 2011 mit, seitdem organisiert sie den Kartenvorverkauf. Seit 1998 führt Arno Stomberg Regie, „Un baven wahnen Engel“ lautete der Titel seines ersten Stücks bei der Goldbachbühne. Ebenfalls 1998 kam Silke Thies zum Theater, ein Jahr später, als „Fett Fleesch un rohe Eier“ gespielt wurde, Richard Elling. Theaterbesucher wissen: Beide verkörpern ihre Rollen immer noch bestens.

Nicht zu vergessen Erich Stünker. Behrmann und Wieters erinnern sich immer noch lachend an die Aufführung – in welchem Jahr, wissen sie nicht mehr –, in der er seine Schuhe zu Hause vergessen hatte. Also ging er auf Socken auf die Bühne. Nicht im Drehbuch stand der Hüpfer, den er machte, als er auf eine Stecknadel trat. „Das hat er aber gut überspielt“, meinte Wieters.

Und Ilse Behrmann? Die Dame der ersten Stunde steht zwar nicht mehr auf der Bühne, empfiehlt aber immer noch Stücke und sieht sich Proben an. „Ilse stellt die Spur ein“, nennt es Heino Wieters augenzwinkernd. 1997 kam Klenkes Gasthaus ins Spiel: Seitdem wird dort geprobt und aufgeführt.

In den vergangenen Jahren bereichern mit Christin Sellinger, Kerstin und Sebastian Schröder junge Schauspieler die Goldbachbühne, die schon in der vorigen Saison große Rollen übernahmen und ihre Sache sehr gut machten.

Nachwuchs gefragt

„Um in den kommenden Jahren gute Theaterstücke auf die Bühne zu bringen, suchen wir Nachwuchsschauspieler, vor allem Männer“, sagt Wieters. Plattdeutsch muss man nicht können, das erlernt man beim Lesen der Stücke und bei den Proben. Die Vorbereitungen für die neue Saison beginnen im Sommer. Weitere Informationen erteilt Silke Thies unter Telefon 04232/7598.