2. MK-Cup auf enorm hohen Niveau

Baden - Von Frank Von Staden. Mehr als neun Stunden gab es gestern erstklassigen Beach-Volleyball beim 2. MK-Cup des TV Baden auf vier Feldern zu sehen. 16 Damen- sowie 16 Herren-Teams kämpften dabei um die Siegprämie eines A-Events, das sich bereits jetzt in Niedersachsen etabliert hat. „Denn das Niveau ist zum Vorjahr enorm gestiegen, sind hier fast nur Top-Teams an den Start gegangen. Die meisten wollten ja noch Punkte sammeln für Norderney, wo über Pfingsten die Deutsche Elite am Start ist“, wusste da Ole Sagajewski zu berichten, der mit seinem Partner Nico Siegert (Hannover) als Lokalmatador kurz vor dem Einzug ins Halbfinale stand, die entscheidende Partie aber dann doch in zwei Sätzen verlor.

Nichts zu bestellen hatten letztlich die beiden Badener Christoph Ehrt und Jan-Hendrik Radeke, die es über eine Wildcard vom Veranstalter in dieses starke Teilnehmerfeld schafften. Die erste Partie ging dabei ebenso glatt verloren wie die zweite gegen Sagajewski/Siegert. So war nach zwei Spielen bereits Endstation. Auch Luca Ahrendt scheiterte übrigens mit seinem Partner Bastian Rose letztlich an Sagajewski/Siegert. „Ja, das lief etwas ungünstig für unsere Jungs. Doch sie haben wirklich starke Matches abgeliefert“, so Erkan Kahraman, der im vergangenen Jahr noch mit Ahrendt beim 1. MK-Cup aktiv war, dieses Mal aber als Turnierleiter fungierte und dafür von allem Seiten nur Lob bekam. Auch von Badens Volleyball-Chef Peter-Michael Sagajewski, der im Hintergrund wieder einmal alle Fäden in der Hand hielt. Auch er zeigte sich mit dem Turnierverlauf mehr als zufrieden, „zumal das Wetter uns ja auch nicht im Stich gelassen hat.“

Regelrecht niedergeschlagen zeigte sich der 59-Jährige indes über die Nachricht, dass Außenspieler Alexander Decker ab sofort nicht mehr dem Kader des Badener Zweitliga-Teams angehören möchte. Sagajewski: „Er hat uns keinen Grund genannt, will erst einmal kein Volleyball mehr spielen. Mir bricht das Herz, denn Alex ist sportlich gesehen doch mein Junge!“

Gut möglich aber, dass Kapitän Stefan Baum nun doch nicht aufhört wird. Der Allrounder gab zwar am Saisonende aufgrund seines Studiums in Göttingen seinen Ausstieg bekannt, „doch versucht er sich dort bei einem anderen Verein fit zu halten und würde dann zum Abschlusstraining und zum Spiel wieder bei uns sein. Mal sehen, ob das klappt. Das wäre perfekt“, so Sagajewski, der aus der Reserve Simon Bischoff sowie Lewin Probst hochziehen will.

Übrigens: Den 2. MK-Cup gewannen bei den Herren am Ende die Mitfavoriten Pelle/Thuernagel, bei den Damen dominierten Stein/Wottke.