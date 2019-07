Misere um Oberschulbau hellt Bilanz auf

Langwedel – „Eine gute finanzielle Bilanz“ weist nach wie vor der Flecken Langwedel auf. Dieses Fazit zog Kämmerer Uwe Fahrenholz bei der Vorlage der vorläufigen Abschlussergebnisse für das Haushaltsjahr 2018, die der Gemeinderat einstimmig billigte.

Die Investitionen im vergangenen Jahr hinterließen ein Finanzloch in Höhe von 4,8 Millionen Euro. Doch eigentlich wäre das Minus wesentlich höher ausgefallen. Vor allem „nicht erfolgte Auszahlungen im Zusammenhang mit dem Neubau der Oberschule“ habe zu einer „Einsparung“ von nahezu sieben Millionen Euro geführt, erläuterte Fahrenholz in der Sitzung.

Auch zum Beginn des neuen Schuljahres Mitte August wird das 16-Millionen-Euro-Projekt noch nicht fertig sein. Mehr mochte Bürgermeister Andreas Brandt zum sich zeitlich arg in die Länge ziehenden Neubau der Oberschule am Goldbach auf Nachfrage dieser Zeitung nicht sagen. Nein, er wolle zum jetzigen Zeitpunkt auch nichts zu den Auseinandersetzungen der Gemeinde mit einer am Bau beteiligten Firma sagen. Unter anderem wegen Nässeschäden lag die Baustelle monatelang still. Wie lange die Oberschüler von den Lehrern nach den Sommerferien noch in den Altbauten unterrichtet werden, bleibt also erstmal offen.

Klar ist, dass der unvollendete, noch nicht komplett in die Finanzrechnung einzubeziehende Oberschulbau sich buchungstechnisch zunächst positiv auswirkt. Der Schuldenstand des Fleckens Langwedel habe sich Ende vergangenen Jahres auf 9,3 Millionen Euro belaufen, informierte Fahrenholz. Ende 2019 werde der Fehlbetrag allerdings auf 13,7 Millionen Euro anwachsen, prognostizierte er. Aber auch damit, merkte der Kämmerer an, würde die Gemeinde im Vergleich mit anderen Kommunen noch gut dastehen.

