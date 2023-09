Miles Henschel gründet Ringersparte für Kinder ab sechs Jahren beim TSV Cluvenhagen

Von: Dennis Bartz

Beim Ringen geht es auch mal zur Sache – dabei bleibt es immer fair und Verletzungen sind selten. © Bartz

Cluvenhagen – Raufen und Rangeln – daran haben viele Kinder Spaß. Beim TSV Cluvenhagen können sie das ab sofort unter professioneller Anleitung in der Mehrzweckhalle tun. Denn der Verein hat Ringen als neue Sparte ins Angebot aufgenommen. Trainer Miles Henschel aus Achim zeigt den „Cluvenhagener Titans“, wie die Ringer sich ab sofort nennen, dienstags von 17 bis 19 Uhr, mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr und sonntags nach Absprache, worauf es bei dem Sport ankommt. „Ziel ist es, nach Punkten zu gewinnen oder sogar den Gegner auf den Rücken zu legen“, erklärt Henschel.

Kindern ab sechs Jahren genauso wie allen interessierten Erwachsenen lehrt der erfahrene Turnierkämpfer Ringen im Freistil und griechisch-römisch. „Nach oben gibt es bei uns keine Altersgrenze“, stellt Henschel klar und lädt alle Interessierten zum Probetraining ein.

„Ringen ist ein Ganzkörper-Workout“, erklärt der 34-Jährige, der die positiven Aspekte des Sports zusammenfasst: „Es fördert die allgemeine Fitness, Stärke, Ausdauer und die Koordination.“ Der olympische Sport entwickele zudem die Disziplin und das Durchhaltevermögen der Aktiven. „Außerdem macht Ringen Spaß, weil man im Team und alleine trainiert“, so Henschel. Fairness, Teamfähigkeit und Respekt spielen demnach eine große Bedeutung.

TSV-Vorsitzende Jutta Mohrmann und Kassenwart Ingo Wehrkamp freuen sich nach eigenen Worten darauf, den Mitgliedern neben Sportarten wie Badminton, Dart, Gymnastik und Kinderturnen nun ein neues Angebot machen zu können. „Wir sind stolz darauf und wollen diese Sparte langfristig etablieren“, betont Wehrkamp.

Mohrmann betont, sie sei erleichtert, dass der Verein nun wieder durchstarten könne: „Denn lange Zeit konnten wir die Halle ja nicht nutzen, weil dort Flüchtlinge untergebracht waren. Der Verein hat darunter gelitten. Das bedeutete beispielsweise schlussendlich das Aus für die Karatesparte.“

Unmittelbar nach den Sommerferien sind die Ringer mit ihrem Training gestartet. Und das werde bisher gut angenommen. Es habe sich bezahlt gemacht, dass der Verein für den Sport an der Grundschule in Etelsen geworben hatte, zusätzlich habe Henschel einige Ringer seines bisherigen Vereins TSV Achim mit nach Cluvenhagen gebracht.

In der Anfangszeit werden Kinder und Erwachsene gemeinsam trainieren – später, so hofft Henschel, erhält die Sparte möglichst zusätzliche Hallenzeiten und kann dann nach Alter getrennte Gruppen anbieten. „Unser Ziel ist es, den ambitionierten Sportlern die Teilnahme an Wettkämpfen zu ermöglichen. Sie bekommen dabei meine volle Unterstützung. Aber die Teilnahme an Turnieren steht momentan nicht im Vordergrund“, so Henschel weiter.

Auch wenn es beim Ringen auch mal ruppig zugeht, die Verletzungsgefahr sei gering, erklärt der erfahrene Sportler, der lange Zeit selbst bei Wettkämpfen angetreten war und einige Erfolge nachweisen kann: Er war Meister in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen, außerdem Norddeutscher Meister und Bronze-Gewinner bei der Deutschen Meisterschaft.

„Ringen ist ein fairer und sauberer Sport. Wichtig ist es, die Technik von Anfang an korrekt zu erlernen. Zu Beginn jedes Trainings machen wir uns gründlich warm. Dabei setze ich auf spielerische Elemente“, gibt Henschel einen Einblick in die Übungsstunden. Erst danach werde gerungen.

Pro Training erlernen die Teilnehmer bis zu drei neue Angriffstechniken – und sammeln diese für ihre Ringkampf-Abzeichen. Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren müssen beispielsweise 33 Grifftechniken nachweisen, um das Bronze-Abzeichen zu erhalten. „Insgesamt gibt es beim Ringen sogar 136 faire Angriffstechniken, die einen zum Sieg führen“, klärt Henschel auf. Er bedankt sich für die Unterstützung beim SV Atter Osnabrück, dessen Trainer Mark Dörner der Ringersparte des TSV Cluvenhagen eine Matte zur Verfügung gestellt hat. Diese sei zwar bereits 30 Jahre alt, aber fürs Training immer noch gut geeignet, so Henschel, der aber bereits die Fühler nach einem neuwertigen Ring ausgestreckt hat. „Nach der Deutschen Meisterschaft 2024 möchten wir die Chance nutzen und einen dort verwendeten Ring günstig erwerben. Um diesen zu finanzieren, suchen wir aber noch Sponsoren, die uns dabei unterstützen möchten.“

Kontaktdaten

Wer sich für Ringen interessiert oder die Sparte beim Kauf einer neuen Matte unterstützen möchte, besucht ein Training oder informiert sich bei Trainer Miles Henschel. Dieser ist telefonisch unter 0176 / 41580774 oder per E-Mail an ringen-cluvenhagen@gmx.de zu erreichen. Weitere Informationen gibt es außerdem auf der Internetseite des TSV Cluvenhagen unter www.tsv-cluvenhagen.de oder bei Instagram – dort lautet der Profilname „ringen_titans“.