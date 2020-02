Mehr Zeit für das einzelne Kind

Cluvenhagen - Von Lisa Duncan. Tanja Boekholt kippt die Kiste mit den Duplo-Steinen aus. „Nun wollen wir mal mit allen Steinen, die wir haben, etwas bauen“, sagt die 49-Jährige zu „ihren“ vier Kindern. Gesagt, getan: Bald ist in Gemeinschaftsarbeit eine kleine, bunte Miniaturstadt entstanden. Seit 2007 arbeitet die Langwedelerin in ihren eigenen vier Wänden als Tagesmutter – im Raum Cluvenhagen/Etelsen ist sie derzeit die einzige Tagespflegeperson.

Boekholt hat auch eine eigene Tochter, aber die ist bereits Teenager. „Meine Tochter kennt es nicht anders. Sie spielt und wickelt mit, seit sie drei Jahre alt ist“, erzählt Boekholt, die ursprünglich aus Elmshorn in Schleswig-Holstein stammt. Dort hatte sie zunächst im Lebensmittel-Einzelhandel gearbeitet, aber ihr Chef meldete Konkurs an. Als Alleinerziehende einer einjährigen Tochter musste sich Boekholt schnell etwas einfallen lassen.

Eine Bekannte arbeitete schon lange als Tagespflegeperson und riet ihr, es auch einmal zu versuchen. Glücklicherweise habe zu dieser Zeit gerade ein Qualifizierungsseminar für Tagespflegepersonen begonnen. „Da bin ich dann kurzfristig noch mit reingerutscht.“

In Langwedel unterhält Boekholt seit Mai 2017 die private Tagespflegeeinrichtung „Die Zaubermäuse“. Derzeit betreut sie dreimal die Woche eine feste Gruppe von drei Kindern, zwei weitere kommen zweimal die Woche im Platzsharing-Modell – insgesamt zwei Mädchen im Alter von jeweils zwei Jahren und drei jeweils dreijährige Jungs. Meist arbeitet sie in der Zeit von 7 bis 14 Uhr, nach Bedarf auch bis 16 Uhr. „Der Vorteil für die Eltern ist, sie können es variabel gestalten. Das ist wesentlich angenehmer als die starren Kita-Zeiten.“ Auch mit der Altersspanne hält es Boekholt variabel: Ihre Berufserfahrung reicht vom achtwöchigen Baby bis zum Vorschulkind.

Tanja Boekholt hat sich ihrerseits bewusst für diese Tätigkeit entschieden, weil die Arbeit mit Kindern ihr Freude bereitet und sie es außerdem schätzt, von zu Hause arbeiten zu können. „Ich finde, jedes Kind hat seine eigene Identität. Wenn die Großen den Kleinen helfen und die Gruppe zusammenwächst, dann ist das richtig schön“, erläutert sie.

Das Arbeitszimmer ist – vom Spielteppich über diverse Kuscheltiere bis zum Wickeltisch – mit allem Notwendigen ausgestattet. Für die Mittagsruhe gibt es einen separaten Schlafraum, zudem ermöglicht der 200 Quadratmeter große Garten Bewegung an der frischen Luft. Dort lässt sich auch wunderbar mit Nachbarskatze Mulle kuscheln oder den Kaninchen aus dem Freiluft-Stall von Familie Boekholt übers Fell streicheln. Bei schönem Wetter stehen Tagesunternehmungen auf dem Plan. Zum Beispiel geht es mit dem von Boekholts Mann gebauten Krippenwagen auf den Weg ins Berkelsmoor, um die Ponys zu besuchen. Andere Kurzausflüge führen zum nahe gelegenen Spielplatz oder freitags zum Kinderturnen beim TSV Cluvenhagen. „Es ist familiennäher als ein Kindergarten. Als Tagesmutter kann ich mich intensiver mit den Kindern beschäftigen.“ Auch die Eltern schätzen das: „Die Nachfrage ist groß. Ich führe mittlerweile eine Warteliste“, sagt die Langwedelerin. Zurzeit kommen ihre Tagespflegekinder aus Langwedel, Cluvenhagen, Achim und Oyten. Sogar ein Bremer Elternpaar war kurzzeitig an einer Betreuung interessiert, überlegte es sich wegen des langen Anfahrtsweges aber doch anders.

Manche wählen die Tagespflege auch als Übergang, um ihr Kind auf eine größere Gruppe vorzubereiten. Aus diesem Grund seien im vergangenen Jahr zwei Kleinkinder, die Boekholt eine Weile betreut hatte, in die Krippe gewechselt.

Alle Tagesmütter durchlaufen eine 169-Stunden-Qualifizierung und nehmen viermal im Jahr an einer Fortbildung teil – darunter Themen wie „Kindgerechtes Kochen“, „Fingerspiele“ oder „Schnullerersatz Smartphone“. Während der Betreuung herrscht übrigens striktes Smartphone- und Filme-Verbot. „Das interessiert die Kinder nicht“, stellt Boekholt fest. Wenn überhaupt, erkundigten sich die Eltern über Möglichkeiten der Mediennutzung. So sei sie bereits im Vorgespräch gefragt worden, wo der Fernseher steht.

Warum entscheiden sich im Landkreis Verden nur wenige für dieses Berufsbild? „Man kann damit nicht reich werden“, weiß Tanja Boekholt. Pro Stunde und Kind erhält sie lediglich fünf Euro. Von diesem Betrag kauft sie auch für das Mittagessen ein. Denn gerade aus ihrer Zeit als Alleinerziehende weiß sie, dass viele Eltern finanziell auch keine großen Sprünge machen können.

Jetzt ist Boekholts Ehemann, ein Aufzugstechniker, der Hauptverdiener im Haushalt. Der nennt ihre Arbeit als Tagesmutter ein „bezahltes Hobby“. Boekholt liebt trotzdem, was sie tut. Eine Erzieher-Ausbildung zu machen, um eine feste Stelle in einer Kita zu bekommen, käme für sie hingegen nicht in Frage. „Ich möchte gar nicht so eine große Gruppe. Dann kann man nicht so viel Zeit in die Kinder investieren.“

Mindestens zehn Jahre will Tanja Boekholt ihren Beruf auf jeden Fall noch ausüben. „Ich glaube, ganz ohne Kinder kann ich gar nicht mehr“, sagt sie und lacht.

Neuer Kurs im April

Ein neuer Qualifizierungskurs zur Tagespflegeperson beginnt bei der Ländlichen Erwachsenenbildung (LEB) am 15. April. Anmeldungen nimmt Heike Werner von der LEB unter Telefon 04204 / 685154 oder per E-Mail: bremervoerde@leb.de entgegen.

Weitere Infos: www. kindertagespflegeverein.de