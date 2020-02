Mechthild Lüdemann löst Susanne Bostelmann ab

Neue Vorsitzende beim Landfrauenverein Verden

+ Der Landfrauenverein Verden hat gewählt: Wiebke Stoltenberg (li.) ist neue zweite Vorsitzenden, Mechthild Lüdemann (re.) löst Susanne Bostelmann als Vorsitzende ab. Foto: PS

Langwedel – Erfreulich viele Mitglieder, 140 Frauen, begrüßte Susanne Bostelmann jetzt zur Jahreshauptversammlung des Landfrauenvereins Verden im Gasthaus Klenke in Langwedel. 30 neue Landfrauen sind im vergangenen Jahr dem Verein beigetreten. „Landfrauen sind moderne Frauen, die auf dem Lande wohnen“, so die erste Vorsitzende. Und wer im Landfrauenverein ist, muss überhaupt nicht zwingend aus der Landwirtschaft kommen. Bei der Versammlung in Langwedel stand jetzt die Wahl einer neuen ersten und zweiten Vorsitzende im Vordergrund. Susanne Bostelmann stellte sich nach acht Jahren als erste Vorsitzende nicht wieder zur Verfügung, so Helga Hustedt in einem Bericht für die Landfrauen.