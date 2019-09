Der Maurer, der Maler und die Moderne

Langwedel – Jedes Jahr fällt der bundesweite Tag des offenen Denkmals mit dem Ende des Langwedeler Marktes zusammen – und jedes Jahr lädt der hiesige Kulturverein sich dann Gäste ein. Auch an diesem Sonntag, 8. September, wird das Häuslingshaus von 11 bis 17 Uhr wieder geöffnet sein, und natürlich werden Führungen zur Geschichte und Wiedererrichtung des Gebäudes angeboten.

Darüber hinaus zeigt der Langwedeler Kulturverein eine Ausstellung zum diesjährigen Thema des Tages des offenen Denkmals („Modern(e) – Umbruch in Kunst und Architektur“) auf der Kleinkunstdiele des Hauses. Diese Ausstellung ist am kommenden Wochenende 7./8. sowie am 14./15. und 21./22. September zu sehen, jeweils von 14 bis 17 Uhr.

Außerdem bietet der Kulturverein an diesem Wochenende an, das Häuslingshaus unweit der Marktmeile als Treffpunkt für gute Gespräche zu nutzen, sich mit Freunden im Garten bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen und Torten in entspannter Atmosphäre zu treffen und sich ein bisschen vom Trubel des Marktes zu erholen.

Die Ausstellungseröffnung von „Umbrüche in Kunst und Architektur“ wurde von Anja Sukalskaja mit zwei musikalischen Zwischenspielen (Händel, Sonate Nr. 2, G Moll, Mozart, „Kleine Nachtmusik“, Vivaldi, Sommer aus „Vier Jahreszeiten“) begleitet.

Dr. Wolfgang Ernst vom Kulturverein hätte gern auch Konstanze Radziwill in Langwedel begrüßt. Die nicht mehr ganz so junge Tochter des Malers Franz Radziwill sagte den Besuch im Häuslingshaus aus gesundheitlichen Gründen dann doch lieber ab, nicht ohne die Langwedeler wissen zu lassen, wie sie sich darüber freue, dass Reproduktionen von Bildern ihres Vaters im Zusammenhang mit Bauhausarchitekturen gebracht werden.

„Was macht man mit so einem Motto, wenn der Langwedeler Kulturverein sein Denkmal unter diesem Thema öffnet?“, fragte Dr. Wolfgang Ernst.

Im Falle der Architektur sei die Auswahl relativ leicht gefallen. „Das Bauhaus, 1919 von Walter Gropius in Weimar neu begründet, war ein Schritt in die Moderne. Von der Zeit zuvor entfielen Schnörkel an und in den Baukörpern. Im Dritten Reich ein neuer Umbruch: Es sollte die Pracht öffentlicher Gebäude des Staates wie die antiken Tempel, Thermen, Viadukte und nicht die privaten Villen und Paläste einen 1 000-jährigen Zeitrahmen überdauern. Zu dem Teilmotto Kunst zum diesjährigen Tag des offenen Denkmals haben wir reproduzierte Werke von Franz Radziwill ausgewählt. Er vollzog in seiner Malerei mehrere Umbrüche. Das hat er sicher mit anderen Künstlern gemein. Das Besondere an Franz Radziwill ist aber die Vereinigung von Kunst und Architektur in einer Person“, so Ernst.

Radziwill hat als gelernter Maurer und mit architektonischer Vorbildung sein Haus in Dangast selbst entworfen und gebaut, er stattete es mit Keramiken, Mosaiken, Mobiliar und Bildern aus. „Damit war er nahe an dem Bauhaus-Manifest, in dem es unter anderem heißt: ‘Architekten, Maler und Bildhauer müssen die vielgliedrige Gestalt des Baues in seiner Gesamtheit und in seinen Teilen wieder kennen und begreifen lernen' …“, erläuterte Ernst.

Mit der Auswahl der Radziwill-Bilder, die in Langwedel zu sehen sind, möchte man die Stationen der künstlerischen Entwicklung von Franz Radziwill darstellen – in zugegeben groben Zügen.

Man zeigt den Expressionisten Franz Radziwill, den Einfluss des Studiums alter Meister auf sein Werk, in der Folge seine Abkehr vom Expressionismus und die Hinwendung zum sogenannten neuen „neusachlichen Stil“, und später, in der Nachkriegszeit, Arbeiten im sogenannten Magischen Realismus. In Langwedel ist Radziwill als Mahner an die sensiblere Wahrnehmung der Realität, als Vermittler kühler Sachlichkeit zu erleben, es wird der vielfältige Ausdruck des Malers durch die von ihm abgebildete Architektur und die Pointierung und Darstellung architektonischer Details gezeigt. jpw