Markt in Etelsen: Neue Bänke braucht das (Dorf-)Land

Von: Christian Walter

Der Markt auf dem Etelser Dorfland startet am 14. April in die zweite Saison. Dafür sollen mehr Bänke als die vorhandenen stationären her. Spenden hierfür sind willkommen. © Christian Walter

Für die Aufwertung des Treffpunkts Markt auf dem Dorfland in Etelsen sollen neue Bänke angeschafft werden. Dafür wirbt der Dorfverein nun um Spenden.

Eigentlich war der im vergangenen Jahr gestartete monatliche Markt auf dem Dorfland als Ergänzung der Einkaufsmöglichkeiten in Etelsen gedacht gewesen. Denn die sind im Dorf mit einem Supermarkt doch recht begrenzt. Was die Premierensaison dann aber gezeigt hat, war, dass sich der Dorfland-Markt „in allererster Linie zu einem Treffpunkt gemausert hat“, sagt Hella Bachmann. Unter anderem sie hatte den Markt im Wahlkampf 2021 für die CDU zum Thema gemacht, und nach der Wahl sei man sich im Ortsrat parteiübergreifend mit Etelsens Ortsbürgermeister Dieter Haase (SPD) einig gewesen, „dass uns das sehr am Herzen liegt, dass wir uns da engagieren“, sagt die stellvertretende Ortsbürgermeisterin, die auch im Dorfverein Etelsen aktiv ist. Dieser steht offiziell als Veranstalter hinter dem Markt auf dem Dorfland.

Blick ins Archiv: Ende April 2022 freuten sich die Organisatorinnen und Organisatoren auf die erste Saison des Marktes auf dem Dorfland. Inzwischen ist klar: Er ist ein Erfolg geworden und hat sich laut Hella Bachmann (2. von rechts) in allererster Linie zu einem Treffpunkt in Etelsen gemausert. Diesen sollen neue Bänke nun weiter aufwerten. Archivfoto: Wenck © Jens Wenck

Am 14. April startet der Markt nach dem großen Erfolg in 2022 – als Treffpunkt für die Leute im Dorf und als Einkaufsmöglichkeit gleichermaßen – nun in seine zweite Saison. Doch vor allem für die erste Funktion soll der Veranstaltungsort auf dem Dorfland an der Schulstraße an Attraktivität gewinnen: Damit das Verweilen, Leute treffen, Schnacken, Essen, Trinken und Verschnaufen nach dem ausgiebigen Bummel durch das Angebot der Beschicker noch attraktiver wird, sollen nun mehr Bänke her. Im vergangenen Jahr hatte man sich welche geliehen. „Wir träumen von zehn eigenen Bierzeltgarnituren und ein paar Schirmen“, sagt Hella Bachmann und wirbt dafür um Spenden, sozusagen von den Bürgern für die Bürger. Und wenn es erst mal fünf oder sechs würden, sei das auch schon mal ein guter Anfang.

„Spende eine Bank“ ist die Aktion überschrieben, die der Dorfverein unter anderem auch in den sozialen Medien bewirbt. Wobei: Es ist zwar niemandem verboten, gleich eine ganze Garnitur zu stiften, so forsch und wörtlich ist das aber gar nicht gemeint. „Jeder Euro zählt“, sagt Bachmann und freut sich über jeglichen Beitrag für die Aufwertung des Treffpunkts für die Dorfgemeinschaft. Wer möchte, überweist einen Betrag ihrer oder seiner Wahl auf das Konto des Dorfvereins, die IBAN findet sich oben in der Kachel zur Aktion. Das Ausstellen von Spendenbescheinigungen für die Steuererklärung ist ausdrücklich möglich.

Mit dieser Kachel wirbt der Dorfverein online für die Spendenaktion. Wer sie unterstützen möchte, tätigt einfach eine Überweisung an die angegebene IBAN. Wichtig: Der Verwendungszweck, siehe Anführungszeichen. © Dorfverein

Noch ein paar Worte zum Sortiment des Dorfland-Markts: Regionale Produkte bietet dort nicht nur der Hofladen Blohme aus Hagen-Grinden an. Auch wird es Fleisch von „BenSho‘s Farm“ aus Intschede geben. Sogar heißer Backfisch wartet erstmals in dieser zweiten Dorfland-Markt-Saison am Fischstand von Julia und Christian Holsten auf Hungrige, die Häsefelder Brauerei aus Daverden bietet wieder ihr Bier an, es wird Weinproben beim Achimer Weinkontor St. Kilian geben, der vom Achimer Wochenmarkt bekannte Käsestand ist am Start, genauso wie auch der Achimer Mühlengrill mit Bratwurst & Co., und vieles mehr. Und: Es wird nun auch Obst und Gemüse angeboten. „Da sind wir ganz besonders glücklich drüber“, freut sich Hella Bachmann.

Wenn nun auch noch ein paar mehr Sitzmöglichkeiten dazukommen, ist das monatliche Angebot in Etelsen noch mal ein Stück weiter. „Mir ist es wichtig, dass beide Seiten glücklich sind, Besucher und Beschicker“, sagt Bachmann, die zuversichtlich auf die neue Saison blickt: „Ich habe da ein richtig, richtig gutes Gefühl.“

Terminiert ist der Markt, für den derzeit auch noch einige Werbeplakate in Arbeit sind, die ab Ostern im Ortsbild hängen werden, stets von 14.30 bis 18.30 Uhr am ersten Freitag im Monat in der warmen Jahreszeit bis Oktober. Aber Obacht – keine Regel ohne Ausnahme: Gleich zum Auftakt jetzt im April gibt es eine Abweichung: Da verschiebt sich der Markt um eine Woche auf den 14. April, denn am 7. ist Karfreitag.

