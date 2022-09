Langwedeler Markt bleibt ein Besuchermagnet

Von: Christel Niemann

Skurriles findet sich Jahr für Jahr auf der Flohmarktmeile. © Niemann

Unter dem Motto „Fantastisches Langwedel – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“ hat der Langwedeler Markt mehrere Tausend Besucher angelockt. Vielleicht, weil dort in mancher Hinsicht ein wenig die Zeit stehen geblieben ist – und das im besten Sinne.

Langwedel – Sie stand vielen ins Gesicht geschrieben: die Freude über die Rückkehr des Marktes, der wegen Corona zweimal ausgefallen war. So waren Marktbeschicker, Schausteller, ortsansässige Kaufleute und Besucher gleichermaßen froh, als es am Freitag – wenn auch bei strömenden Regen - endlich wieder losging. Nach dem erschwerten Auftakt konnten die Besucher dann sowohl am Sonnabend als auch am Sonntag bei überwiegend trockenem Spätsommerwetter über die Marktmeile flanieren.

Für viele Besucher ist der Markt „ein Muss“

Getreu der Devise „Der frühe Vogel fängt den Wurm“, hatte am Sonnabend das bunte Angebot an den Flohmarktständen schon in den Morgenstunden die ersten Besucher angelockt. Gegen Mittag tummelten sich dann bereits viele Marktbesucher auf der Großen Straße, wo mehr als 60 Stände mit einem reichhaltigen Angebot von Waren aller Art, von Socken bis Spielwaren, zum Bummeln einluden. Auch ortsansässige Firmen und Geschäfte nutzten die Chance, ihre Leistungen und Sortimente einem breiten Publikum zu präsentieren. Vermutlich wusste so mancher Marktbesucher schon vorher ganz genau, welche Stände er wieder aufsuchen wird, um Vorräte aufzustocken oder bestimmte Produkte nachzukaufen, die es erfahrungsgemäß dort immer gibt. So ist der Langwedeler Markt für Sina und Robert Kruse aus Verden ein jährliches Muss. Er würde ihnen fehlen, wenn es ihn nicht gäbe. Auch Birte und Jan Focken aus Achim zählen zu den Stammkunden, die über die Marktmeile flanierten und hier und dort verweilten.

Weiter gab es viel Musik, Tanzvorführungen von Gruppen des TSV Bierden und TSV Etelsen auf der Marktbühne oder beeindruckende Vorführungen der Ortsfeuerwehr Langwedel, die mehrmals einen Fettbrand und einen Rettungseinsatz simulierten.

Genügend Marktbeschicker zu finden war nicht leicht

Marktmeister Ralf Storjohann gab bereits zur Halbzeit ein positives Statement ab. „Der Auftakt war zwar mehr als feucht, es hat schließlich wie aus Eimern geschüttet, aber auch das haben wir Langwedeler gut gemeistert“, meinte er. Bange, dass der Markt gänzlich ins Wasser fallen könnte, sei er zu keiner Zeit gewesen. „Es gibt heutzutage ja Wetter-Apps. Der Blick darauf hat mich beruhigt“, schmunzelte er. Da habe die Organisation den Verantwortlichen aus den Reihen der VdS Langwedel schon eher Kopfzerbrechen bereitet. „Es war diesmal besonders schwierig, eine ausreichende Anzahl an Marktbeschickern zu buchen. Einige haben während der Pandemie aufgegeben, andere sind alternative Verpflichtungen eingegangen.“ Nur gut, dass das Gros der Beteiligten ebenfalls eine positive Bilanz zog und teils bereits Interesse für eine Teilnahme am Langwedeler Markt 2023 bekundet hat.