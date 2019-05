Frühlingsfest in der Kita Langwedel: „Man kann aber noch mehr reinmachen“

Langwedel - Man nehme: Kaisernatron, Kontaktlinsenflüssigkeit, Farbe. Im richtigen Mischungsverhältnis natürlich. „Und dann: rühren, rühren, rühren“, sagt Caren Trute-Bohrer und bearbeitet die Masse, dass es in ihrer Glasschüssel nur so klötert. „Man kann aber noch mehr reinmachen.“ Rasierschaum, zum Beispiel.

An dieser Station beim Frühlingsfest in der Kita Langwedel lauern schon einige Kinder darauf, dass Trute-Bohrer endlich fertig wird. Omas und Mütter gucken zu. Und fachsimpeln. „Wasser und viel Stärke geht auch.“ Ach was. Die Masse wird immer fester, die pädagogische Fachkraft Trute-Bohrer langt schon mal zu, zieht und sagt: „Wie Schnotten...“ Iiiiiiih. Nee. Bäääh!

Die Jungs und Mädchen sind entzückt, ein bisschen noch rühren, ein bisschen fester – und die Masse landet endlich auf dem Tisch vor dem begeisterten Nachwuchs. Tatsache, noch ein Ladung Rasierschaum dazu – und die wilde Matscherei nimmt ihren Lauf. „Aber nicht an die Klamotten und nicht auf die Erde“, mahnt die Kindergärtnerin noch.

Das Team der Kita Langwedel hat mit ganz kräftiger Unterstützung der Eltern an diesem Nachmittag noch eine ganze Menge mehr auf die Beine gestellt: Sackhüpfen, Eierlauf, Schminkecke, die Kinderfestklassiker eben. Blumentöpfe bemalen, Slimy (siehe Anfang), bunte Sandbilder, Haarbänder und Stressbälle machen, sich im Schwungtuch im Sommerwind schwenken lassen war auch alles klasse.

Es gab Eis und überhaupt ein großes Buffet, für das die Eltern (okay, die Mütter) richtig viel mitgebracht hatten.

Au, unbedingt erwähnt werden muss noch die Theateraufführung. Die Kinder spielten die berühmte Geschichte von der kleinen Raupe Nimmersatt. Kitaleiterin Susanne Hasselhoff half mit dem Erzählen der Geschichte und vor allem beim Singen, genauso wie Emily Aves, die dazu noch Gitarre spielte.

Unter den Zuschauern der ersten Vorstellung war auch Marco Behrmann. Aber nicht als Langwedeler Ortsbürgermeister, sondern als Papa. Nach dem großen Schlussapplaus musste er sich ein bisschen sputen. „Ich hab jetzt Dienst am Grill. Ich hab so’n Hunger, ich glaub, ich ess alles selber auf.“ Sagte er und versuchte ganz ernst zu gucken. Hielt aber nicht lange. War nur Spaß.