Mal laut, mal fast sprachlos - Konzert in Etelsen

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

Miriam Spranger macht am 14. August für ein Konzert in der Kirche Zum Guten Hirten Station. Es ist dann ihr viertes Konzert in Etelsen. © Steffen Geißler

Etelsen – Seit 2014 hat sie bereits viermal im Gemeindehaus der Etelser Kirche Zum Guten Hirten die Herzen ihrer Zuhörerschaft im Sturm erobert: Miriam Spranger, das Multitalent aus Chemnitz. Damit diejenigen, die sich dieses Jahr noch nicht während der großen Ferien in den Urlaubsrummel stürzen, zuhause etwas Abwechslung, Kultur und Musik genießen können, ist sie in diesen Ferienwochen auf Tournee.

Auf dem Weg von Lübeck nach Bremen und Lüneburg beendet sie ihre Nordtour in Etelsen, um am Sonntag, 14. August, um 18 Uhr erneut in der Etelser Kirche, Am Denkmal 6, aufzutreten.

Nicht nur, dass sie ihre Musik selbst schreibt, sie produziert sie auch. Ebenso das Artwork ihrer CDs geht durch ihre Hände, sowie zahlreiche Musikvideos, die man auf ihrem YouTube-Kanal finden kann.

Musikalisch angesiedelt irgendwo zwischen Pop, Folk und dem, was man hierzulande Singer/Songwriter nennt, bringt sie mal mit Loop Station, mal minimalistisch, facettenreiche Konzerte auf die Bühne, bei dem keines dem anderen gleicht. Sie versteht es, auf ihr Publikum einzugehen, sei es mit Witz, Charme oder purer Ehrlichkeit. „Und genau das ist es, was sie so sympathisch macht: Authentizität!“, schreibt Bernhard Probst für die Kirchengemeinde Etelsen in der Ankündigung dieses Sommerkonzertes.

Damit aber nicht genug der Begeisterung vonseiten der Etelser Konzertveranstalter: „Intelligente Texte, mal laut, mal fast sprachlos, mal frech, mal nachdenklich und an den richtigen Stellen in Ironie verpackt – das sind die Zutaten für Geschichten, die jeder schon einmal erlebt hat und in denen man sich wiederfindet. Kleine, scheinbar unbedeutende Dinge genauso wie tief bewegende, ohne dabei dem Selbstmitleid zu verfallen; jedoch ist nicht alles autobiografisch. Und so bringt sie ihre eigenen Texte rüber: Voller Lebensweisheiten, Traurigkeit, Ironie, Weltuntergangsstimmung und Wortwitz – vom Feinsten also! Besonderes Augenmerk liegt dabei wie immer auf ihrer Muttersprache“, heißt es in der Pressemeldung.

Aus ihren fünf bislang erschienenen CD-Veröffentlichungen wird sie an dem Abend in Etelsen einen bunten Reigen an Songs anbieten, so die Ankündigung für dieses Konzert.

Die Besucher werden gebeten, zur Sicherheit Nasen-Mund-Bedeckungen mitzubringen, um gegebenenfalls aktuellen Hygieneregelungen zu genügen. Der Eintritt ist frei, am Ende des Konzerts wird für die Künstlerin um eine Spende gebeten. jpw