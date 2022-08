Maik Smidt aus Langwedel engagiert sich in Bündnis für Pflegende und Patienten

Von: Lisa Duncan

Teilen

Maik Smidt zeigt den Flyer des im Dezember 2021 gegründeten Bündnisses Patient Pflege. © Duncan

Langwedel – Die Balkonklatscher sind längst verklungen – und immer noch stehen die Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und Pflegebereich vielfach in der Kritik. Nicht nur eine bessere Bezahlung, auch mehr Wertschätzung aus der Chefetage und einen höheren Personalschlüssel wünschen sich Pflegerinnen und Pfleger. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Bündnisses Patient Pflege, das nach eigenen Angaben „engagierte Menschen aus dem Landkreis Verden“, im Dezember 2021 gegründet haben.

Sie wollen die Arbeitsbedingungen im Gesundheits- und Pflegebereich verbessern. Namentlich steckt dahinter eine Gruppe um den Linken Landtagskandidaten Maik Smidt aus Langwedel und Tobias Liersch, Gewerkschaftssekretär der Verdi-Bezirksgruppe Bremen-Nordniedersachsen.

Jeden ersten Montag im Monat treffen sie sich zum Gedankenaustausch. Dazu sind weitere Mitstreiter willkommen. Das Bündnis ist laut Smidt nicht parteipolitisch gebunden, sondern fungiere unter dem Dach der Verdi-Betriebsgruppen in den jeweiligen Einrichtungen.

„Gute Arbeit für die zu Pflegenden muss langfristig zu guten Bedingungen möglich sein“, findet Maik Smidt. So fordere das Bündnis eine „am Bedarf orientierte Personalbemessung mit ausreichend Erholungsurlaub und Freizeit, mit Gesundheitsschutz“ und nicht zuletzt „mit einem Lohn, der der Bedeutung der Tätigkeit gerecht wird und auch ohne Nebenjob oder gut verdienendem Partner für ein gutes Leben reicht“.

Maik Smidt ist als Medizininformatiker nicht ganz fachfremd, engagiert sich aber für das Thema Pflege aus eigener Betroffenheit heraus: Vor einigen Jahren erlitt er einen Schlaganfall und verbrachte anschließend zwangsweise eine lange Zeit im Krankenhaus. Dabei sei es ihm selbst aus Patientenperspektive nicht entgangen, wie stark die Pfleger in ihrer täglichen Arbeit beansprucht sind und dass ihnen die Zeit fehlt, sich mit den Patienten wirklich zu beschäftigen. Das sei etwas ganz anderes gewesen, als über diese Problematik ?nur? in der Zeitung zu lesen. Wobei sich Smidt auch laufend in der Tageszeitung zu Pflegethemen informiert. „Der Bericht in der Verdener Aller-Zeitung über Leiharbeit in der Pflege hat mich zum Nachdenken angeregt“, erzählt er. Der Langwedeler betont, dass das Wohl der Menschen in Pflegeberufen untrennbar mit dem der Patienten verbunden sei: „Verbesserte Rahmenbedingungen für Pflegende kommen letztlich den Patienten zugute.“

Zeitmangel in der Pflege treffe nicht nur die Patienten in den Kliniken, sondern auch die Bewohner in den Seniorenheimen. „Darum haben wir als erste Aktion um die Weihnachtszeit 600 bis 700 Tütchen mit einer kleinen Aufmerksamkeit und Grußkarte für Bewohner von Seniorenheimen in der Region verschickt, als Zeichen: Wir haben euch nicht vergessen“, berichtet Smidt. Eine ähnliche Aktion sollte zu Ostern 2022 erfolgen, aufgrund von Lieferproblemen verschoben es die Bündnispartner auf den 12. Mai, den Tag der Pflege.

Um besser einzuschätzen, wo im Pflegebereich aktuell der Schuh drückt, verteilten Smidt und Liersch am Tag der Pflege auch Fragebögen unter den Pflegenden und werteten sie nach 14 Tagen aus. „Mit 21 Teilnehmenden war die Resonanz recht gut. Auch qualitativ: Wer mitgemacht hat, hat auch viel geschrieben“, berichtet Smidt.

Viele der Umfrageteilnehmer schildern ihm zufolge, dass sie bereits lange Zeit in der Pflege tätig sind: 33 Prozent länger als 15 Jahre. Nur die Hälfte aller Antwortenden will demnach seinen Beruf wechseln. Die Kolleginnen und Kollegen, das Gefühl Menschen zu helfen, die Patientinnen und Patienten sowie das (trotzdem) gute Betriebsklima seien als Gründe gegen einen Berufswechsel genannt worden. Nur zwei von 21 Befragten hätten noch nie Mehrarbeit geleistet – die Hälfte berichtet von vier Überstunden an einem Tag und mehr. 17 der Teilnehmenden gaben Smidt zufolge an, sie würden selbst aktiv für Verbesserung sorgen wollen. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an mitmachen@patientpflege.de wenden.

Weitere Infos gibt es im Internet unter

www.patientpflege.de