Maibaum in Etelsen hat großes Publikum

In diese Hülse muss er kommen – mit vereinten Kräften wurde in Etelsen der Maibaum aufgestellt. © Hustedt

Etelsen – „Ein Dorf, das die Tradition in Ehren hält, hat mich mit vereinten Kräften hier erstellt. Nun betrachte mich genau und denke stets daran, dass einer allein nichts erreichen kann.“ Dieser schöne Spruch steht auf dem Schild des Etelser Maibaums – und ist schon Tradition. Wie auch der Termin des Maibaumaufstellens auf dem Dorfland, der ist immer am 1.

Mai. Doch bevor der Baum stand, war noch einiges zu erledigen. Pastor Martin Beckmann begrüßte die vielen Besucher im Namen der Dorfgemeinschaft und hatte dabei wie in jedem Jahr seine Sprüche und den einen oder anderen Witz parat.

Dann forderte Martin Beckmann kräftige Männer auf, den Maibaum zu holen. Das geschah, der mächtige Stamm wurde schon mal in Position gelegt. Anschließend kamen die Frauen und brachten unter dem Beifall des zahlreichen Publikums den Kranz, der am Maibaum befestigt wurde. „Diesen schönen Kranz hat Irmi Hävecker ganz allein vorbereitet“, erzählte Martin Beckmann.

Nicht lange zu suchen brauchte die Etelser nach kräftigen Männern, die mittels langer Stangen nach alter Sitte den Maibaum in seine Fassung bringen sollten – und das mit Muskelkraft und Tauen selbstverständlich schafften, nachdem Beckmann die Besucher auf den nahen Sitzbänken um die Einhaltung eines Sicherheitsabstandes gebeten hatte. Der wurde glücklicherweise aber nicht gebraucht, alles klappte wie am Schnürchen. Günter Minder und Rolf (Rolli) Meyer hatten alles im Griff und ließen da gar keinen Zweifel aufkommen. Der Maibaum wurde aufgerichtet, rutschte problemlos in die vorbereitete Hülse – und Beifall brandete auf.

Richtig gut besucht war das Dorfland in Etelsen am Montag. Gespannt verfolgten zahlreiche Besucher das Aufstellen des Maibaums. © Hustedt

Martin Beckmann wartete noch auf die Glockenschläge der nahen Etelser Kirche. „Wir haben hier in Etelsen fünf Glocken, die hat nicht einmal der Verdener Dom“, erzählte der Pastor stolz zu Beginn der kleinen Andacht. „Wir leben jetzt schon im zweiten Jahr des Schattens des Krieges“, so Martin Beckmann und verband den kommenden Frühling mit der Hoffnung auf Frieden, wünschte Solidarität und Gerechtigkeit – und mit den Segensworten für den verbleibenden Abend noch viel Freude beim Feiern.

Vorher gab es aber noch einen Witz von Martin Beckmann und das gemeinsame Singen des alten und bekannten Volksliedes „Der Mai ist gekommen“. Wer im Text nicht so firm war, der konnte auch einen Liederzettel bekommen.

Für die anschließende stimmungsvolle Musik sorgte DJ Uwe Richter. Und nicht nur der Getränkestand von Multiball und der Posten Feuerwehr mit Bratwürsten waren beliebte Anlaufziele, die Käsespieße der Kirchengemeinde waren ebenso begehrt. So wurde noch lange geklönt, und auch die Bewohner der benachbarten Seniorenresidenz Hubertus feierten an diesem Abend mit. whu