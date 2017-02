Magnetangler fischt Mörsergranate aus Alter Aller

Kurz vor der Bergung hängt die Mörsergranate noch an der Magnetangel.

Langwedel - Eine Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat ein junger Mann mit einer Magnetangel aus der Alten Aller bei Langwedel gefischt.

Der 20-Jährige war am Dienstagabend in Langwedel mit seiner Spezialangel auf der Suche nach metallenen Schätzen, als er plötzlich die 18 Zentimeter lange Granate aus dem Wasser zog, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Polizei ging auf Nummer sicher, ließ die Granate am Magnet hängen und fixierte die Schnur am Geländer der Brücke, von der aus der Mann geangelt hatte. Der zum Abtransport angerückte Kampfmittelbeseitigungsdienst gab später Entwarnung. Von dem völlig verrosteten Fund ging keine Gefahr mehr aus. Dennoch wurde die Kreisstraße kurzzeitig gesperrt. dpa