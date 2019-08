„Lottoglück“ in Langwedel

MTV-Goldbachbühne bereitet sich auf die neue Saison vor

+ Normalerweise lesen Silke Thies, Marie Intemann, Ulrich Blohme und Richard Elling äußerst konzentriert. Wenn Wirt Axel Klenke nebenbei aber seine Sprüche loslässt, dann kann die Konzentration schon einmal leiden. Foto: Wenck

Langwedel - Von Jens Wenck. 90 Millionen Euro waren jüngst beim Euro-Lotto im Jackpot. Gut, die sind nach Finnland gegangen. Was macht man mit so viel Geld? Oder überhaupt mit einem fetten Hauptgewinn? Ums „Lottoglück“ geht es an diesem warmen Sommerabend auch im Biergarten von Klenkes Gasthaus in Langwedel. „Wir sind schon vier, fünf Wochen dabei“, sagt Ulrich Blohme. Silke Thies nickt.