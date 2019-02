Löwe im Rathaus und Germanen am Fluss

An das große Fest im Sommer aus Anlass der Feier „250 Jahre Häuslingshaus“ erinnert man sich beim Kulturverein besonders gern - und spätestens wieder bei der Jahreshauptversammlung am 27. März. Foto: Jutta Gründemann

Langwedel - Eine gute Nachricht: Der Löwe ist wieder gesund! Und so kann am Sonntag, 3. März, um 15 Uhr das aus dem Herbst verschobene Stück „Schlauer macht lustig“ von und mit Eva Spilker und dem Regenbogentheater im Rathaus Langwedel als nächste Veranstaltung des Kulturvereins zur Aufführung kommen.

Das Stück „Schlauer macht lustig“ orientiert sich an der Fabel vom Löwen und der Maus und ist eine Geschichte für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter und ihre Familien. Kurz gesagt geht es darum: Louise, die Wüstenmaus lebt unter dem einzigen Schatten spendenden Kaktus der Wüste. Der Löwenkönig Leo beansprucht diesen Platz jedoch für sich und jagt Louise davon. Als er später im Schlaf von Löwenfängern überrascht und in einem Netz gefangen wird, kann er, der Stärkste der Wüste, sich nicht allein befreien. Jetzt könnte nur allein Louise ihn retten…

Das Stück dauert gut 50 Minuten. In dieser Zeit wird Mithilfe der Zuschauer geflogen, mitgedacht und Abenteuerliches erlebt. (www.regenbogen-puppentheater.de).

Einlass zum Kindertheater ist wie immer um 14.30 Uhr. Einzelkarten gibt es an der Tageskasse für fünf Euro das Stück und Familienkarten für drei Personen zu 12,50 Euro. Das Stück ist das letzte in dieser Saison, also eine gute Gelegenheit noch einmal Kinderkultur zu genießen.

„Im Herbst diesen Jahres soll die Kinderkulturreihe mit neuen Stücken fortgeführt werden“ kündigt Sigrid Ernst vom Langwedeler Kulturverein an.

Für Sonnabend, 16. März, um 16 Uhr lädt der Langwedeler Kulturverein Mitglieder und Gäste zu einem Vortrag ins Häuslingshaus ein. Kreisarchäologin Dr. Jutta Precht und Grabungsleiterin Imke Brandt werden über Ausgrabungen in Holtorf-Lunsen unter dem Titel „Germanen am Fluss“ referieren. Da das Häuslingshaus nur begrenzt Platz zur Verfügung hat, bittet der Kulturverein Interessierte um eine Anmeldung unter Telefon 04232 / 1590 bei Familie Ernst. Rechtzeitiges Erscheinen sichert die besten Plätze. Für diesen Vortrag wird ein Unkostenbeitrag von drei Euro erhoben.

Am Mittwoch, 27. März, beginnt um 19 Uhr die diesjährige Jahreshauptversammlung des Langwedeler Kulturvereins. Die üblichen Regularien und Wahlen werden ebenso abgearbeitet, wie auch an die vielen Veranstaltungen des vergangenen Jahres erinnert wird.

Die Haus- und Hoffotografin des Vereins Jutta Gründemann wird, wie bei solcher Gelegenheit gewohnt, mit einer Powerpoint- Präsentation die vielen Begegnungen und Gespräche Revue passieren lassen, wie zum Beispiel die große 250- Jahrfeier des Häuslingshauses im Garten bei schönstem Wetter. Gäste sind bei dieser Versammlung ausdrücklich erwünscht, so der Kulturverein. jpw