Großer Neujahrsempfang der Kirchengemeinde Etelsen

„Lösungen gibt es nicht zum Nulltarif“

+ © Knopp Falko Wermuth, Leiter des Etelser Gospelchors, begleitete den Neujahrsempfang in der Etelser Kirche eindrucksvoll an der Kirchenorgel und am Piano. © Knopp

Etelsen - Von Hans-Ulrich Knopp. Unter der großen Thematik „Kirche Etelsen: Gib dem Klima eine Chance! Zehn Jahre Solardach – Neu: Tanken vom Kirchendach!“ hatte die evangelische Kirchengemeinde Etelsen am vergangenen Sonntagabend zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang in der Kirche „Zum guten Hirten“ eingeladen. Neben Gebäck, Wasser, Wein und Würstchen sowie guten Gesprächen und Begegnungen stand auch die Verabschiedung von langjährigen ehrenamtlichen Mitarbeitern und die namentliche Begrüßung neuer Mitstreiter der Kirchengemeinde an.