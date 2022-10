Lies und Liebetruth zum Thema Energiekrise in Langwedel

Von: Wolfgang Hustedt

„Gemeinsam durch die Energiekrise“ – mit diesem Thema waren Dörte Liebetruth und Minister Olaf Lies in den Saal des Gasthauses Klenke nach Langwedel gekommen. © Hustedt

Langwedel – „Gemeinsam durch die Energiekrise“ – zu diesem Thema hatte die hiesige SPD-Landtagsabgeordnete Dörte Liebetruth als prominenten Unterstützer Olaf Lies, den niedersächsischen Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, für ihre „AnsprechBar“ im Langwedeler Gasthaus Klenke gewinnen können.

„Die Energiekrise erfüllt viele von uns mit Sorgen“, so eingangs die Abgeordnete. „Es kommt darauf an, dass wir gemeinsam durch die kommende Zeit gehen.“

Olaf Lies erklärte in seinem Eingangsstatement: „Wir sind in einem riesigen Umschwung, und wir müssen besser sein als die, die uns erpressen wollen. Wir dürfen nie wieder in eine solche Abhängigkeit gegenüber einem einzelnen Staat kommen.“

Zurzeit würden drei LNG-Terminals geplant und gebaut. Zog sich das Planungsverfahren früher über viele Jahre hin, so sei dies jetzt in acht Monaten planungsreif geworden. „Das muss die neue Deutschland-Geschwindigkeit sein. Deutschland ist ein extrem starker Staat, wir können aus dieser Krise lernen. Gemeinsam mit den anderen Bundesländern müssen wir dieses Thema angehen. LNG-Terminals sind die Voraussetzung, um gut durch die kommenden Winter zu kommen“, erklärte Olaf Lies.

Es gehe darum, jetzt eine Infrastruktur zu schaffen, die später auch mit grünem Wasserstoff genutzt werden kann. „Dazu brauchen wir einen starken Staat und müssen alle Möglichkeiten nutzen, die die Schuldenbremse offenlässt. Es geht um die Zukunft unserer Volkswirtschaft“, betonte Lies und lobte die gute Zusammenarbeit mit Dörte Liebetruth, die im Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags für sein Ressort Umwelt, Bauen, Energie und Klimaschutz zuständig ist und Zukunftsinvestitionen in grünen Wasserstoff unterstütze.

Durch fehlendes Gas habe es auch eine Preisexplosion bei den Strompreisen gegeben. Das sei unnötig, fand Lies und betonte, dass er sich für eine andere Regelung des Strommarktes einsetze. Gemeinsam mit Ministerpräsident Stephan Weil habe er das Modell einer Energiepreisbremse vorgestellt: So solle der Anteil der Preissteigerung je zur Hälfte vom Staat sowie von den Bürgern und den Betrieben getragen werden. Damit gebe es weiter einen Anreiz zum Energiesparen, aber auch eine große Entlastung für die Bürger und Betriebe.

Nach dem Statement von Olaf Lies konnten die vielen Besucher Fragen stellen – und das taten sie reichlich.

Dabei betonte Lies, dass die einzige Chance darin bestehe, erneuerbare Energien selbst zu erzeugen. Angesprochen auf oft abgeschaltete Windenergieanlagen kritisierte er, dass im Norden viel Strom durch Wind erzeugt wird, es aber keine Trasse in den Süden gibt. Zehn Jahre lang sei kein Meter Stromtrasse gebaut worden, jetzt müsse es schnell damit gehen. „Um nicht in eine neue Abhängigkeit zu geraten, müssen wir raus aus der fossilen Energie zu mehr erneuerbarer Energie.“

Auf die Frage, warum denn das neue Amazon-Logistikzentrum in Achim keine Fotovoltaikanlage habe, entgegnete Dörte Liebetruth, dass das Unternehmen auf ihre Nachfrage hin erklärt habe, dieses sei eine der letzten Hallen, die nicht gleich mit Fotovoltaikanlage gebaut worden seien. Sie bedauerte, dass der Konzern die Halle nicht gleich mit einem begrünten Dach plus Solar-Panels versehen habe. Hier könne das Unternehmen noch nachlegen – schließlich habe sich Amazon ein eigenes Klima-Versprechen gegeben.

Sowohl Liebetruth als auch Olaf Lies plädierten dafür, dass auf jeden Neubau, aber auch auf jeden kommunalen Bau, eine Fotovoltaikanlage gehört. Bei Gewerbebauten sei das schon Pflicht, für Private und Kommunen werde das in Kürze so sein.

Auf die Frage nach dem Klimawandel, durch den unter anderem Starkregen Straßen und Grundstücke überflute, antwortete Olaf Lies, dass früher viele Gräben zugeschüttet und verrohrt worden seien. Diese könnten aber die Regenmengen nicht aufnehmen. Regenrückhaltebecken würden da schon etwas helfen, aber offene Entwässerungsgräben, begrünte Dächer und vor allem nicht versiegelte Flächen wären besser.

Zum Schluss erklärten sowohl Olaf Lies als auch Dörte Liebetruth, dass die Wählerinnen und Wähler das Heft in der Hand hätten, dass die SPD stark werde und ihre Politik für bezahlbare, grüne Energie fortführen könne: „Umbau bietet auch Chancen für zukunftsfeste Jobs in Niedersachsen, dem Energieland Nummer 1“, so das Statement in diesen Wahlkampfzeiten. whu