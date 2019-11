Liebevoll und durchdacht

Spielzeugbörse in der Kindertagesstätte Langwedel: Schlange stehen vor der Eröffnung

+ Nach dem Shoppen, vorher oder zwischendurch: Auch das Kuchenbüfett war zu Recht ein echter Anziehungspunkt.

Langwedel – Das Organisationsteam der Elternvertretung in der Kindertagesstätte Langwedel war sichtlich zufrieden. Drei Stunden dauerte die Spielzeugbörse, und es war am Samstagvormittag immer etwas los. Schon bevor um 10 Uhr die Tür geöffnet wurde, hatte sich eine lange Schlange am Eingang gebildet. Wer früh kam, hatte eben noch die größte Auswahl aus dem reichhaltigen Angebot.