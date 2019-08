Die letzte Klasse

Langwedel – Es war nicht nur der Abschied von 13 neuen Altenpflegerinnen und einem Altenpfleger. Es war auch ein Abschied vom Standort Langwedel, den die ibs Berufsfachschule Altenpflege da jetzt feierte. Wie berichtet zieht die private Schule nach 17 Jahren im alten Verwaltungsgebäude der Firma Mack nach Achim um. Das neue ibs-Schuljahr hat dort just schon im Runken-Quartier begonnen.

Schulleiterin Melanie Silbermann moderierte die letzte Entlassungsfeier in Langwedel. Durch den demagogischen Wandel steigt der Bedarf an Pflegekräften. Auf die Frage, ob denn der Job als Altenpflegerin oder Altenpfleger noch attraktiv sei, gab sie eine positive Antwort. Er bedeute, Verantwortung zu übernehmen und biete Weiterbildung und die Arbeit mit Menschen.

Die drei Jahre Ausbildung galten nicht nur der fachspezifischen Ausbildung. Man versuchte sich auf Rollenkonflikte und mögliches Mobbing im Berufsalltag vorzubereiten, man ging auf straf-, zivil-, arbeitsrechtliche- und haftungsrechtliche Belange ein.

Dr. Kerstin Lund hatte die Klasse im Laufe dieser drei Jahre übernommen. Sie war stellvertretende Schulleiterin in Langwedel und hat nun zum 1. August die Leitung der Berufsfachschule für Altenpflege in Osterholz-Scharmbeck übernommen.

„Ich bin sehr stolz auf Sie“, so Lund zu den Absolventen, alle hätten ein Kämpfernaturell. In ihrem Beruf gebe es immer etwas zu tun und zu verändern. Lund erinnerte an die Fahrt nach Hamburg, wo im „Dialog im Dunkeln“ zu erlernen war, sich gegenseitig zu unterstützen. Und als die Prüfung in der Praxis und im schriftlichen Teil schon hinter ihnen lag und nur noch die mündliche Prüfung auf sie wartete, unternahmen die zukünftigen Altenpflegerinnen und Altenpfleger mit den Lehrkräften eine Kanufahrt auf der Hamme. „Entspannung pur“ so Dr. Kerstin Lund. Musik von Chopin untermalte diesen Ausflug. Sie riet, die Lernkarten nicht gleich wegzuschmeißen, auch in der Praxis könnten sie noch wertvoll sein.

Ganz besonders bedankte sich Kerstin Lund bei Susanne Süß, die ihr als stellvertretende Klassenlehrerin hilfreich zur Seite gestanden hatte.

Die Abschlussrede der Schüler hielten die beiden Klassensprecherinnen Lisa Katrin Kamrath und Sandra Redies und setzten dabei Schlaglichter. Im ersten Lehrjahr war der Verlust eines Klassenkameraden zu beklagen. Im zweiten Lehrgang versuchten die Auszubildenden mit einem Rollstuhl durch Achim zu fahren. Das dritte Lehrjahr bedeutete viel Stress, aber auch Spaß beim Bowlen. Und ganz besonders toll war die bereits erwähnte Kanufahrt auf der Hamme, von der die beiden einen kleinen Film zeigten, bei dem die Freude sichtbar wurde.

Dann endlich gab es die Zeugnisse, das Abschlusszeugnis und das Prüfungszeugnis. Altenpflegerinnen sind jetzt Anna Bergstedt, Sabrina Böhme, Hewa Chawisch, Belkisa Dzafic, Mona Evers, Rachel Hein, Jennifer Heller, Lisa Kathrin Kamrath, Jessica Lahrmann, Jacqueline Meyerhöfer, Sascia Mrkwa, Lea Priemke, Sandra Redies sowie Mirko Sasse.

Da konnte auch Bürgermeister Andreas Brandt nur gratulieren. „Sie werden es mit vielen Veränderungen zu tun haben. Auch ich war vor meiner Zeit als Bürgermeister vor neun Jahren 23 Jahre in einem großen Konzern, wo es immer viele Veränderungen gab.“ Brandt wies auf den Pflegenotstand hin und die zu wenigen Pflegeplätze. Auch die beiden Heime im Flecken Langwedel können die Nachfrage nicht befriedigen. Die Altenpflegeschule sei immer Aushängeschild für Langwedel gewesen, nehme nun Abschied. Auf dem Gelände in Langwedel werde ein Seniorenpflegeheim entstehen. Um dessen Auslastung und die Berufsaussichten in der Altenpflege ist dem Bürgermeister nicht bange. „Die geburtenstarken Jahrgänge kommen noch, daher gibt es eine Arbeitsplatzgarantie“, so Brandt. hu