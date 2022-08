Leidenschaft im Schloss Etelsen

Von: Jens-Peter Wenck

Das Notos Quartett sind Sindri Lederer (Violine), Andrea Burger (Viola), Philip Graham (Violoncello) und Antonia Köster (Klavier). © PS

Etelsen – „Eine der herausragenden Kammermusikformationen der Gegenwart“ titelte das Fono Forum Magazin bereits 2017. Nun, fünf Jahre und eine beachtliche Reihe von Erfolgen später, sind die Musikerinnen und Musiker des Notos Quartetts in der Reihe „Klassik im Schloss“ in Etelsen zu erleben. „Sechs erste Preise bei internationalen Wettbewerben, Konzerte in den wichtigsten Sälen der Republik und Tourneen durch Asien, die USA und Australien sprechen für sich“, heißt es in der Ankündigung für drei Konzerte am 10. und 11. September im Schloss Etelsen.

Das Notos Quartett bildet den Abschluss der diesjährigen Spielzeit von „Klassik im Schloss“ in Etelsen. Damit setzten die Veranstalter in der anerkannt bemerkenswerten Reihe ein zusätzliches Ausrufezeichen. „Die vier Musizierenden vom Notos Quartett sind wirklich etwas Besonderes“, freut sich der künstlerische Leiter Johannes Mnich auf den Auftritt. „Sie haben ihr eigenes Kammermusikfestival, geben Meisterkurse und sind im klassischen Bereich genauso zu Hause wie in der zeitgenössischen Musik. Ihre Vielseitigkeit führt in diesem Jahr zum Würth-Preis der Jeunesses Musicales.“

Nach Etelsen bringen die Vier Werke von Fauré, Francaix und Mozart mit und zeigen damit die ganze Vielfalt der Gattung Klavierquartett.

„Mozarts g-Moll-Quartett entwickelte die Gattung erstmals zu einer eigenständigen Form weiter und zeigt von der atemberaubenden Coda im Eingangssatz bis zu der Tanzfolge im Finale die Genialität des Komponisten“, werben die Veranstalter für die Konzerte in Etelsen.

Der Franzose Jean Francaix gilt als besonders geistreicher und gewitzter Komponist, dessen Werke oft mit einem Augenzwinkern zu hören sind. Und mit Faurés Klavierquartett erklingt das tonartgleiche Pendant zu Mozart, das die Emanzipation der französischen Musiksprache verdeutlicht: mit Anlehnung an die deutsche Romantik, aber eigener Themengebung und dem „besessenen Walzer“ zum Abschluss als furios-virtuoser Höhepunkt.

Die Auftritte des Ensembles finden am Samstag, 10. September, um 20 Uhr sowie Sonntag, 11. September, um 11 Uhr und 19 Uhr statt. Die Karten kosten 22 beziehungsweise 18 Euro und können telefonisch unter der Nummer 04231 / 84909 (montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr) sowie per E-Mail an schlosskonzerte.etelsen@gmail.com bestellt werden. Für Neulinge bei „Klassik im Schloss“ sei noch erwähnt: Es gibt zu den Konzerten immer eine Einführung. jpw