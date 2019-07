Lebensfrohes Land trotz großer Armut

Daverden –Vor voll besetzten Reihen eröffnete die Vorsitzende des Vereins für Kultur und Geschichte, Theda Henken, am Sonntagnachmittag im Küsterhaus in Daverden die Kunstausstellung „Begegnungen in Mali“. Die Werkschau zeigt, mit welcher Leidenschaft Elke Kinder-Bomhoff ein buntes, lebensfrohes und enorm vielfältiges Mali, aber auch Szenen aus den Nachbarstaaten Burkina Faso, Benin und Ghana, fotografisch festgehalten hat. Mit der Kamera fing sie intensive Eindrücke über das Leben der Menschen und der unterschiedlichen Traditionen ein.

Die Fotos entstanden in der Zeit von 2001 bis 2009. 2001 war Kinder-Bomhoff noch als Touristin in dem Wüstenstaat unterwegs und lebte anschließend von 2002 bis 2006 mit ihrem Mann Heinz-Friedel Bomhoff in Mali, der dort als Mitarbeiter des Deutschen Entwicklungsdienstes arbeitete. Danach besuchte das Ehepaar bis 2009 Westafrika. Damals konnte man zumindest im südlichen Bereich des Landes noch von friedlichem Leben in Mali sprechen.

In dieser Zeit knüpfte das Paar zahlreiche, bis heute andauernde Kontakte und Freundschaften. Die Fotografin und Künstlerin hatte somit auch die Möglichkeit einen noch intensiveren Einblick in die verschiedenen Traditionen und Kulturen der Region zu gewinnen. Die Fotos zeigen diese Erlebnisse, Beobachtungen und Begegnungen sehr eindrucksvoll und faszinierend.

In einem einführenden Vortrag berichtete Heinz-Friedel Bomhoff über das Land und die Strukturen. Mali ist mit seinen 1,2 Millionen Quadratkilometern dreieinhalb Mal größer als Deutschland. Die Bevölkerungszahl liegt allerdings lediglich bei 18,4 Millionen Einwohnern, während zwischen Flensburg und Füssen mehr als 80 Millionen Menschen leben. Mali ist ein Vielvölkerstaat mit 30 verschiedenen Ethnien. Es gibt 13 nationale Sprachen. Ein Drittel der Einwohner lebt in der Hauptstadt Bamako und den anderen Städten. Zwei Drittel sind auf dem Lande zu Hause, meist als Bauern. Teilweise üben diese zusätzliche Berufe im Handwerk, Handel oder in der Dienstleistung aus. Ackerbau, Viehzucht und Fischerei bilden für 80 Prozent der Bevölkerung die Lebensgrundlage. Aber auch der Export von Lebendvieh, Fischen, Baumwolle und Gold – Mali ist drittgrößter Goldexporteur der Erde – sind wichtige volkswirtschaftliche Eckpfeiler, die eigentlich eine wirtschaftlich stabile Struktur vermuten lassen. Mali gehört dennoch zu den Armenhäusern der Welt.

Seit 2012 wird das Land durch interne kriegerische Konflikte noch mehr zerrissen. Aktuelle Briefe der Freunde aus Mali berichten über fürchterliche Massaker in der Region und über bewusst geschürtes Misstrauen der Ethnien untereinander, um die politische Macht über die landwirtschaftlichen Gebiete zu erhalten.

Heinz-Friedel Bomhoff forderte die Zuhörer auf, während seines Vortrages auch Fragen zu stellen, dem die Besucher gerne nachkamen. Was kann man gegen diese Entwicklung tun? Wie wirkt sich der Einsatz der Blauhelmsoldaten in Mali aus? Wie sieht die Zukunft dieses faszinierenden Landes aus? Bei diesen und weiteren Fragen konnte Bomhoff den Interessierten im Saal wenig Hoffnung machen. Er zitierte den ehemaligen französischen Botschafter in Mali Nicolas Normand, der davon ausgeht, dass im Wesentlichen die gegenwärtige Situation mit marginalen Veränderungen so bleiben wird. Wenn man wirklich die Krise beenden wolle, müsse man das Bildungssystem wieder aufbauen, die Geburtenrate kontrollieren und den Staat mit Armee, Polizei und Justiz wieder durchsetzungsfähig machen. So die Analyse.

Die Ausstellung mit den Fotografien im Küsterhaus Daverden, Kirchweg 31, können Besucher noch bis zum 18. August betrachten. Allerdings immer nur sonntags von 15 bis 18 Uhr. msc