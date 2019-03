„Lauf schnell nach Hause, die Russen sind bald da“

Daverden – Drei Wochen lang war die Ausstellung zum Thema „Flucht, Vertreibung und Eingliederung“ zu Gast im Daverdener Küsterhaus. Das Dokumentationszentrum Verden hatte eine äußerst interessante Schau konzipiert. Zwölf verschiedene Tafeln gaben Auskunft über die Fluchtwege, die Versorgungslage nach dem Zweiten Weltkrieg und die Ankunft in der neuen Heimat mit der schwierigen Eingliederung „im Westen“.

Die Ausstellung im Küsterhaus veranstaltete der Verein für Kultur und Geschichte Daverden, dessen Vorsitzende Theda Henken am Sonntag bei der Finissage von einem „vollen Erfolg“ sprach. Weil am 3. März 1945 ein langer Treck mit Flüchtlingen in Daverden ankam, war die Historienschau vor einigen Wochen am 3. März eröffnet worden. Zur Vernissage kamen mehr als hundert Interessierte und am Sonntag, dem letzten Ausstellungstag, waren es noch einmal über 70 Personen, aber auch in den Wochen dazwischen gab es immer Besucher, die sich neugierig an die Infotafeln stellten. „Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen“, resümierte Henken.

Berichte von Zeitzeugen machten die Ausstellung für die Besucher, die aus der nahen und weiteren Umgebung kamen, zusätzlich interessant. Sprachen schon am Eröffnungstag mehrere Zeitzeugen über ihre Fluchterlebnisse, so schilderten auch am Sonntag wieder ältere Menschen im Küsterhaus, was ihnen einst widerfahren ist. Unter ihnen die 93-jährige Erna Tilwikas, die im Postamt von Königsberg arbeitete und in der ostpreußischen Stadt von russischen Truppen eingekesselt wurde. Von ihrer Mutter sah und hörte sie infolgedessen lange nichts mehr. Eine quälende Zeit der Ungewissheit. Über eine Tante im Memelland erfuhr die junge Frau dann, dass ihre Mutter in Daverden lebte. Weil die zurückgebliebene Königsbergerin inzwischen den Litauer Stephan Tilwikas geheiratet hatte, gelang mit ihm die Ausreise in den Westen. „Die Papiere mussten wir aus Moskau holen.“ So kamen sie 1960 nach Daverden. Erna Tilwikas hat die schweren Jahre einigermaßen weggesteckt und ist im hohen Alter erstaunlich fit. „Noch heute beackere ich meinen Garten mit Gemüse und Kartoffeln.“

Auch Erna Korb, Jahrgang 1943, erzählte von den Entbehrungen. Ihr Vater Reinhold Hodel hatte bereits am Eröffnungstag der Ausstellung über die Zwangsumsiedlung aus Bessarabien nach Westpreußen gesprochen. Das kleine Mädchen sah ihren Vater, der 1944 zum Kriegsdienst eingezogen worden war, erst mit sieben Jahren in der neuen Heimat Daverden wieder, wo sie mit Pferd und Wagen am 3. März 1945 ankamen. „Bei eisiger Kälte flüchteten wir, an der Weichsel mussten wir vier Tage warten, da alle Brücken zerstört waren“, berichtete Erna Korb. Sie sprach über ihre Erlebnisse auf dem Hof von Wilhelm und Eva Kothe, wo sie unterkamen und wo auch die Flüchtlinge mit am großen Tisch aßen. „Dort gab es im Winter immer Schokoladensuppe.“ Erst später habe sie erfahren, dass es sich dabei um Schwarzsauer gehandelt habe.

Besonders unter die Haut gingen die Erzählungen von Irmgard Köster aus Holtebüttel. Als die damals 13-Jährige zur Schule wollte, riefen ihr die Nachbarn zu: „Lauf schnell nach Hause, die Russen sind bald da.“ Die Familie stellte nach ihren Erinnerungen rasch einen Treck zusammen und mittags ging es los. Auf den Wagen, vor den drei Pferde gespannt waren, wurde als Schutz ein Zelt gebaut. Die Mutter, die Bettwäsche eingepackt hatte, die den Flüchtenden später wertvolle Wärme spenden sollte, lenkte die drei Pferde. Der Sturm riss die Zeltdecke immer wieder herunter, die Mutter baute sie immer wieder auf. Eine Nacht verbrachte die Familie in einem Dorf. Bei diesem Stopp brachte ein Pferd ein Fohlen zur Welt. Als der Treck weiterzog, warfen Kampfflugzeuge ihre todbringende Last ab, doch die Bomben verfehlten den Treck und trafen das Dorf, wo es bald lichterloh brannte. Mit viel Anstrengung und Glück landeten auch sie schließlich in Daverden. Irmgard Köster erinnerte sich, dass Dora Küsel ihnen zu essen gab. Später kamen sie dann nach Schülingen zu einer Familie Sündermann.

Die „Hiesigen“ stellte die Ankunft der Flüchtlinge und Vertriebenen auf eine harte Probe. Aus der Sicht der Einheimischen berichteten Cord Klee und Harald Gerken.

„Wichtig ist, dass wir seit nunmehr über 70 Jahren in Frieden leben“, stellte Theda Henken am Ende fest. Daher sei die Erinnerung ein wertvoller Schatz. hu